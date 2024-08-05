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Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи
Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи
В Керчи возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника на территории заброшенного завода. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T17:03
2024-08-05T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника на территории заброшенного завода. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что трагедия произошла 2 августа во время купания компании детей на территории неогороженного заброшенного завода, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан.По факту причинения смерти по неосторожности 14-летнему жителю Керчи возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 109 УК РФ), информирует Telegram-канал ведомства. Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с трагедией.
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крым, керчь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, дети, новости крыма, общество
Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи

В Керчи 14-летний школьник погиб во время купания на заброшенном заводе

17:03 05.08.2024 (обновлено: 17:09 05.08.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымШкольник погиб на заброшенном заводе в Керчи
Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника на территории заброшенного завода. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что трагедия произошла 2 августа во время купания компании детей на территории неогороженного заброшенного завода, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

"Ребята ныряли со второго этажа здания завода. 14-летний юноша, заметив веревку, решил взобраться по ней на третий этаж, однако сорвался, ударился о край бетонной плиты и упал в воду. Спустя время тело мальчика извлекли с признаками утопления", - говорится в сообщении.

По факту причинения смерти по неосторожности 14-летнему жителю Керчи возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 109 УК РФ), информирует Telegram-канал ведомства. Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с трагедией.
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на объекте и ограничению к нему доступа", - сказано в сообщении.
 
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