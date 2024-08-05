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Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи

Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи

В Керчи возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника на территории заброшенного завода. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T17:03

2024-08-05T17:03

2024-08-05T17:09

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника на территории заброшенного завода. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что трагедия произошла 2 августа во время купания компании детей на территории неогороженного заброшенного завода, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан.По факту причинения смерти по неосторожности 14-летнему жителю Керчи возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 109 УК РФ), информирует Telegram-канал ведомства. Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с трагедией.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, дети, новости крыма, общество