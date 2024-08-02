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В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS
В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS
В Севастополе уничтожат фугасную часть упавшей на многоэтажку ракеты ATACMS, мероприятия пройдут на полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T16:06
2024-08-02T16:06
2024-08-02T16:08
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ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожат фугасную часть упавшей на многоэтажку ракеты ATACMS, мероприятия пройдут на полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города не переживать из-за громких звуков и доверять только официальной информации. Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения боеприпасов.Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMSПадение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участкаВ Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS
В Севастополе уничтожат фугасную часть упавшей на многоэтажку ракеты ATACMS
16:06 02.08.2024 (обновлено: 16:08 02.08.2024)