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В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS
В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS
В Севастополе уничтожат фугасную часть упавшей на многоэтажку ракеты ATACMS, мероприятия пройдут на полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T16:06
2024-08-02T16:08
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожат фугасную часть упавшей на многоэтажку ракеты ATACMS, мероприятия пройдут на полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города не переживать из-за громких звуков и доверять только официальной информации. Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения боеприпасов.Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMSПадение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участкаВ Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
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крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, новости крыма, мчс севастополя, михаил развожаев
В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS

В Севастополе уничтожат фугасную часть упавшей на многоэтажку ракеты ATACMS

16:06 02.08.2024 (обновлено: 16:08 02.08.2024)
 
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожат фугасную часть упавшей на многоэтажку ракеты ATACMS, мероприятия пройдут на полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 16 до 17 часов сотрудники севастопольского управления МЧС России на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение фугасной части ракеты ATACMS, обнаруженной на крыше дома на Северной стороне после ночной атаки", - написал он в своем ТГ-канале.
Губернатор призвал жителей и гостей города не переживать из-за громких звуков и доверять только официальной информации.
Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения боеприпасов.
Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке >>
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