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Из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли третьего погибшего
Из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли третьего погибшего - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли третьего погибшего
Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под обрушившегося в Нижнем Тагиле пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T02:43
2024-08-02T02:43
2024-08-02T02:43
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
свердловская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под обрушившегося в Нижнем Тагиле пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС России.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. В течение 1 августа из-под завалов спасены 14 человек, в том числе 8 детей. Поиск пострадавших продолжается и ночью.По данным Минздрава, семь пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Ране было известно о гибели двух женщин - их тела спасатели извлекли из-под обломков. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), свердловская область, новости
Из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли третьего погибшего
Третий погибший извлечен из-под обломков жилого дома в Нижнем Тагиле - МЧС