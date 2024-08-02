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Из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли третьего погибшего

Из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли третьего погибшего - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли третьего погибшего

Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под обрушившегося в Нижнем Тагиле пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T02:43

2024-08-02T02:43

2024-08-02T02:43

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

свердловская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под обрушившегося в Нижнем Тагиле пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС России.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. В течение 1 августа из-под завалов спасены 14 человек, в том числе 8 детей. Поиск пострадавших продолжается и ночью.По данным Минздрава, семь пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Ране было известно о гибели двух женщин - их тела спасатели извлекли из-под обломков. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка.

нижний тагил

свердловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), свердловская область, новости