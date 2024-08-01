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Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Еще один человек спасен из-под обломков рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T14:01
2024-08-01T14:03
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
свердловская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Еще один человек спасен из-под обломков рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.До этого был спасен ребенок.Отмечается, что к месту трагедии на помощь спасателям прибыла аэромобильная группировка Главка МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасательные работы продолжаются.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети.На место оперативно выехали все экстренные службы. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240801/obrushenie-doma-v-nizhnem-tagile-glavnoe-o-chp-v-sverdlovskoy-oblasti-1139283447.html
нижний тагил
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, свердловская область, новости
Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-под завалов многоэтажки спасен еще один житель – МЧС

14:01 01.08.2024 (обновлено: 14:03 01.08.2024)
 
© МЧС РоссииСпасательная операция на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Еще один человек спасен из-под обломков рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.
До этого был спасен ребенок.
"Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли еще одного человека. Всего пострадали 10 человек, из них пятеро детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту трагедии на помощь спасателям прибыла аэромобильная группировка Главка МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Спасательные работы продолжаются.
Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси.
По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети.
На место оперативно выехали все экстренные службы. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>
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Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоСвердловская областьНовости
 
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