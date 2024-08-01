https://crimea.ria.ru/20240801/esche-odin-chelovek-spasen-iz-pod-zavalov-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-1139287627.html

Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Еще один человек спасен из-под обломков рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T14:01

2024-08-01T14:01

2024-08-01T14:03

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

свердловская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Еще один человек спасен из-под обломков рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.До этого был спасен ребенок.Отмечается, что к месту трагедии на помощь спасателям прибыла аэромобильная группировка Главка МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасательные работы продолжаются.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети.На место оперативно выехали все экстренные службы. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>

https://crimea.ria.ru/20240801/obrushenie-doma-v-nizhnem-tagile-glavnoe-o-chp-v-sverdlovskoy-oblasti-1139283447.html

нижний тагил

свердловская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, свердловская область, новости