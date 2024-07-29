https://crimea.ria.ru/20240729/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-ponedelnika-1139190289.html

Крымский мост: обстановка на утро понедельника

Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Крымский мост: обстановка на утро понедельника

На Крымском мосту перед досмотровыми комплексами собралась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщаетТelegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T06:14

2024-07-29T06:14

2024-07-29T06:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми комплексами собралась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщаетТelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи на данный момент очередей нет.Ночью вводилось ограничение на проезд по мосту. Запрет действовал в течение 9 минут. В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань