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Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения
Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения
В акватории морского порта Новороссийск во вторник проведут военные учения со стрельбами, сообщает Telegram-канал администрации города РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T10:40
2024-07-23T10:40
новороссийск
учения
вооруженные силы россии
краснодарский край
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийск во вторник проведут военные учения со стрельбами, сообщает Telegram-канал администрации городаВ ходе учений военные будут учиться отражать нападение безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Также 23 июля в Новороссийске будут проведены взрывные работы в карьерах производств "Цементный завод "Пролетарий". Как сообщалось, взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуСтрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроныВ порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, вооруженные силы россии, краснодарский край, новости, безопасность
Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения

Военные в Новороссийске будут учиться отражать нападение безэкипажных катеров - власти

10:40 23.07.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийск во вторник проведут военные учения со стрельбами, сообщает Telegram-канал администрации города

"23 июля с 11 до 13 часов и с 21 до 23.00 запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск", - сказано в сообщении.

В ходе учений военные будут учиться отражать нападение безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Также 23 июля в Новороссийске будут проведены взрывные работы в карьерах производств "Цементный завод "Пролетарий". Как сообщалось, взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.
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В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
 
НовороссийскУченияВооруженные силы РоссииКраснодарский крайНовостиБезопасность
 
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