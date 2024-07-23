https://crimea.ria.ru/20240723/strelba-s-molov-voennoy-gavani---v-novorossiyske-proydut-ucheniya-1139066554.html

Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения

Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения

В акватории морского порта Новороссийск во вторник проведут военные учения со стрельбами, сообщает Telegram-канал администрации города РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T10:40

2024-07-23T10:40

2024-07-23T10:40

новороссийск

учения

вооруженные силы россии

краснодарский край

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийск во вторник проведут военные учения со стрельбами, сообщает Telegram-канал администрации городаВ ходе учений военные будут учиться отражать нападение безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Также 23 июля в Новороссийске будут проведены взрывные работы в карьерах производств "Цементный завод "Пролетарий". Как сообщалось, взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуСтрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроныВ порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, вооруженные силы россии, краснодарский край, новости, безопасность