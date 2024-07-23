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Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения
Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения
В акватории морского порта Новороссийск во вторник проведут военные учения со стрельбами, сообщает Telegram-канал администрации города РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T10:40
2024-07-23T10:40
2024-07-23T10:40
новороссийск
учения
вооруженные силы россии
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новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийск во вторник проведут военные учения со стрельбами, сообщает Telegram-канал администрации городаВ ходе учений военные будут учиться отражать нападение безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Также 23 июля в Новороссийске будут проведены взрывные работы в карьерах производств "Цементный завод "Пролетарий". Как сообщалось, взрывные работы проведут в период с полудня до 16 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуСтрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроныВ порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссийск, учения, вооруженные силы россии, краснодарский край, новости, безопасность
Стрельба с молов Военной гавани - в Новороссийске пройдут учения
Военные в Новороссийске будут учиться отражать нападение безэкипажных катеров - власти