https://crimea.ria.ru/20240723/skolko-dvorovykh-territoriy-blagoustroyat-v-krymu-za-god-1139073036.html

Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год

Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год

В Крыму в 2024 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроят 40 общественных территорий и 112 дворов, на эти цели из РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T13:45

2024-07-23T13:45

2024-07-23T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроят 40 общественных территорий и 112 дворов, на эти цели из федерального бюджета и средств правительства Москвы выделено около трех миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Андрей Клищевский.В следующем году в порядок приведут примерно такое же количество дворовых и общественных территорий, уточнил замминистра.По информации Клищевского, в этом году на реализацию программы из федерального бюджета выделено более 450 млн рублей, а правительство Москвы направило на эти цели 2,5 млрд рублей. На эти средства идет благоустройство территорий по всей Республике Крым.Также он отметил, что профильное министерство придерживается той линии, чтобы каждое муниципальное образование получало в год как минимум два-три объекта из того перечня, который был подан.Если какие-то дворовые территории и не попали в программу в этом году, то только потому, что муниципалитетами выстроена приоритетность, заключил он.При этом ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Максим Новик отметил, что работа по благоустройству сейчас в самом разгаре, она масштабная и потому разбита на этапы.Также в интервью РИА Новости Крым министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий рассказал, что в Крыму завершено благоустройство исторических центров Алупки и Евпатории, завершается проектирование в Феодосии. Эти работы проходят в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории благоустроят 26 общественных территорийВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютВ парках Симферополя появится охрана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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