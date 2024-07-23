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Пожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Пожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован
Пожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Пожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован
В порту "Кавказ" Керченской паромной переправы ликвидирован пожар, который начался во вторник после атаки дронов ВСУ на Кубань, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T12:56
2024-07-23T12:56
порт кавказ
керченская паромная переправа
новости
краснодарский край
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В порту "Кавказ" Керченской паромной переправы ликвидирован пожар, который начался во вторник после атаки дронов ВСУ на Кубань, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Утром 23 июля беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". На месте произошло локальное возгорание. Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, сообщал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Со ссылкой на сообщение представителя экстренных служб агентство сообщает о том, что к этому времени пожар потушен.По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 - над Крымом и акваторией Черного моря. Накануне на нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Севастополь беспилотникамиРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУПосле атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта
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порт кавказ, керченская паромная переправа, новости, краснодарский край, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар
Пожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован

Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили - экстренные службы

12:56 23.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В порту "Кавказ" Керченской паромной переправы ликвидирован пожар, который начался во вторник после атаки дронов ВСУ на Кубань, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Утром 23 июля беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". На месте произошло локальное возгорание. Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, сообщал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Со ссылкой на сообщение представителя экстренных служб агентство сообщает о том, что к этому времени пожар потушен.
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 - над Крымом и акваторией Черного моря. Накануне на нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА.
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Порт КавказКерченская паромная переправаНовостиКраснодарский крайВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожар
 
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