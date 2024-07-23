https://crimea.ria.ru/20240723/glavnye-novosti-kryma-23-iyulya-1139084667.html

Главные новости Крыма: 23 июля

Главные новости Крыма: 23 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Главные новости Крыма: 23 июля

Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата осужден на Херсонщине. В Севастополе скандал вокруг строительства студенческого общежития. Уровень заболеваемости... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата осужден на Херсонщине. В Севастополе скандал вокруг строительства студенческого общежития. Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму снова растет. В ДПТ с грузовиком в Крыму пострадали двое взрослых и трое детей. Двоих подростков унесло в море на сапбордах в Феодосии. В Судаке за насилие над ребенком осудили воспитательницу детсада. Очередные нарушения выявлены на аттракционах. Шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина появился в Крыму. Новый Херсонес готовится к открытию в ближайшие дни.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата осужденГенический районный суд Херсонской области приговорил к 3,5 годам колонии участника запрещенной в России организации – "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Гражданин России 1988 года рождения, вступив в 2015 году в состав указанного незаконного вооруженного формирования, принимал активное участие в его деятельности, направленной против интересов РФ", – рассказали в ведомстве. СК расследует нарушения при строительстве общежития для студентовВ Севастополе строителям студенческого общежития задолжали 5 млн рублей. Об этом они заявили в видеообращении, которое опубликовали в соцсетях. В СК РФ по Крыму и Севастополю начали проверку.Руководитель регионального ГСУ Владимир Терентьев поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по доводам группы рабочих. Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растетВ Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю."На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 62 случая новой коронавирусной инфекции. Это выше, чем на предыдущей неделе", - заявили в ведомстве. ДТП с пятью пострадавшими в Крыму – с травмами детиВ Белогорском районе Крыма в районе села Яблочное произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.В пресс-службе Госавтоинспекции РК сообщили о пятерых пострадавших.В результате ДТП пострадали пять человек автомобиля LADA Granta, в том числе трое несовершеннолетних, которые получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение", – сообщили в ведомстве. В Феодосии двоих детей унесло в море на сапбордахВ Феодосии двоих подростков, катавшихся на сапбордах, унесло в море на километр от берега. В пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму сообщили, что возвращать их берегу пришлось спасателям."К Черноморской набережной направили водолазную группу", – рассказали в ведомстве. В Судаке за насилие над ребенком осудили воспитательницу детсадаВ Судаке вынесен приговор бывшей сотруднице детского сада, которая применила насилие в отношении воспитанницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Видео с камер наблюдения, на котором сотрудница тащит ребенка по территории за волосы, ранее было опубликовано в сети и приобрело широкий общественный резонанс. Очередные нарушения выявлены на аттракционах в КрымуПрокуратура Крыма нашла несколько нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое. Ранее там получил травму несовершеннолетний сотрудник. Он получил удар электрическим током и попал в больницу. По фактам нарушений Джанкойский межрайонный прокурор внес в адрес индивидуального предпринимателя представление. В Крыму появился шахматный клуб гроссмейстера КарякинаВ Симферополе торжественно открыли шахматный клуб чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам, президента Федерации шахмат Московской области, крымчанина Сергея Карякина.Принявший участие в церемонии глава республики Сергей Аксенов назвал событие важным и знаковым как для спортивной, так и для общественной жизни Крыма. Новый Херсонес готовится открыть двери для гостейМузейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, построенный по поручению президента РФ Владимира Путина, откроет свои двери для посетителей 30 июля. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал идейный вдохновитель проекта, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.Также губернатор города Михаил Развожаев сообщил, на каких условиях можно будет попасть на новую территорию древнего городища, где открыты музеи. *запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20240723/kto-pokrasil-reku-v-krymu-nashli-vinovnika-sbrosov-v-slavyanku-1139080722.html

https://crimea.ria.ru/20240723/v-krymu-i-gryazi-tselebnye-kak-osvaivayut-sakskoe-ozero-1139082848.html

https://crimea.ria.ru/20240723/neprikasaemykh-net-za-polgoda-v-krymu-vozbuzhdeno-276-del-o-korruptsii-1139082539.html

https://crimea.ria.ru/20240723/v-krymu-za-polgoda-zhilem-obespechili-bolee-200-detey-sirot-1139079770.html

https://crimea.ria.ru/20240723/skolko-dvorovykh-territoriy-blagoustroyat-v-krymu-za-god-1139073036.html

https://crimea.ria.ru/20240723/v-parke-novyy-khersones-postroyat-zags-1139079347.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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