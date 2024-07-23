https://crimea.ria.ru/20240723/poymannyy-v-krymu-boevik-ukrainskogo-natsbata-poluchil-35-goda-kolonii-1139068514.html

Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии

Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии

Генический районный суд Херсонской области приговорил к 3,5 годам колонии участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T11:58

2024-07-23T11:58

2024-07-23T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Генический районный суд Херсонской области приговорил к 3,5 годам колонии участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, боевик, вооруженный огнестрельным оружием, проверял людей и автотранспорт на пунктах пропуска на российско-украинской границе, а также охранял объекты батальона. При этом до настоящего времени мужчина не заявил о своем добровольном выходе из в незаконного вооруженного формирования.Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали злоумышленника в феврале этого года. В отношении него возбудили уголовное дело.Боевик приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Ранее Генический райсуд приговорил к 3,5 годам колонии 51-летнего участника "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Мужчина снабжал нацбат продуктами и строительными материалами, а также лично блокировал проезд автотранспорта в Крым и руководил боевиками.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*запрещенная в России террористическая организация

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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