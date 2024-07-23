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Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии
Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии
Генический районный суд Херсонской области приговорил к 3,5 годам колонии участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T11:58
2024-07-23T11:58
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
закон и право
крым
новости
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Генический районный суд Херсонской области приговорил к 3,5 годам колонии участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, боевик, вооруженный огнестрельным оружием, проверял людей и автотранспорт на пунктах пропуска на российско-украинской границе, а также охранял объекты батальона. При этом до настоящего времени мужчина не заявил о своем добровольном выходе из в незаконного вооруженного формирования.Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали злоумышленника в феврале этого года. В отношении него возбудили уголовное дело.Боевик приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Ранее Генический райсуд приговорил к 3,5 годам колонии 51-летнего участника "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Мужчина снабжал нацбат продуктами и строительными материалами, а также лично блокировал проезд автотранспорта в Крым и руководил боевиками.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право, крым, новости, херсонская область, украина, видео
Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии

Россиянин получил 3 года и 6 месяцев колонии за участие в нацбате имени Челебиджихана*

11:58 23.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Генический районный суд Херсонской области приговорил к 3,5 годам колонии участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Гражданин России 1988 года рождения, вступив в 2015 году в состав указанного незаконного вооруженного формирования, принимал активное участие в его деятельности, направленной против интересов РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевик, вооруженный огнестрельным оружием, проверял людей и автотранспорт на пунктах пропуска на российско-украинской границе, а также охранял объекты батальона. При этом до настоящего времени мужчина не заявил о своем добровольном выходе из в незаконного вооруженного формирования.
Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали злоумышленника в феврале этого года. В отношении него возбудили уголовное дело.
Боевик приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее Генический райсуд приговорил к 3,5 годам колонии 51-летнего участника "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Мужчина снабжал нацбат продуктами и строительными материалами, а также лично блокировал проезд автотранспорта в Крым и руководил боевиками.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
*запрещенная в России террористическая организация
 
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