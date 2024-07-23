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В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада
В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада
В Судаке вынесен приговор бывшей сотруднице детского сада, которая применила насилие в отношении воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T13:07
2024-07-23T13:07
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Судаке вынесен приговор бывшей сотруднице детского сада, которая применила насилие в отношении воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Видео с камер наблюдения, на котором сотрудница тащит ребенка по территории за волосы, было опубликовано в интернете и приобрело широкий общественный резонанс."С учетом мнения государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденной 10% в доход государства", - информируют в ведомстве..Осужденная лишена права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в законном порядке.В Следственном комитете по Республике Крым проверяют действия воспитательницы детского учреждения в Керчи, которая замахивалась на детей пустым ведром, разговаривая на повышенных тонах. Кроме того, в начале июня в СК организовали проверку информации из соцсетей, согласно которой воспитательница в Симферополе вывела девочку в коридор, ударила ее по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуВ детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят
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РИА Новости Крым
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судак, дети, происшествия, приговор, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым
В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада

В Крыму сотрудницу детсада приговорили к исправительным работам за насилие над ребенком

13:07 23.07.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Судаке вынесен приговор бывшей сотруднице детского сада, которая применила насилие в отношении воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
"Установлено, что женщина, являясь работником дошкольного учреждения, 26 июня 2023 года применила к воспитаннице физическое насилие", - говорится в сообщении.
Видео с камер наблюдения, на котором сотрудница тащит ребенка по территории за волосы, было опубликовано в интернете и приобрело широкий общественный резонанс.
"С учетом мнения государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденной 10% в доход государства", - информируют в ведомстве..
Осужденная лишена права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в законном порядке.
В Следственном комитете по Республике Крым проверяют действия воспитательницы детского учреждения в Керчи, которая замахивалась на детей пустым ведром, разговаривая на повышенных тонах. Кроме того, в начале июня в СК организовали проверку информации из соцсетей, согласно которой воспитательница в Симферополе вывела девочку в коридор, ударила ее по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео.
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