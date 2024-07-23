https://crimea.ria.ru/20240723/v-sudake-za-nasilie-nad-rebenkom-osuzhdena-sotrudnitsa-detskogo-sada-1139070700.html

В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада

В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада

В Судаке вынесен приговор бывшей сотруднице детского сада, которая применила насилие в отношении воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T13:07

2024-07-23T13:07

2024-07-23T13:07

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Судаке вынесен приговор бывшей сотруднице детского сада, которая применила насилие в отношении воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Видео с камер наблюдения, на котором сотрудница тащит ребенка по территории за волосы, было опубликовано в интернете и приобрело широкий общественный резонанс."С учетом мнения государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденной 10% в доход государства", - информируют в ведомстве..Осужденная лишена права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в законном порядке.В Следственном комитете по Республике Крым проверяют действия воспитательницы детского учреждения в Керчи, которая замахивалась на детей пустым ведром, разговаривая на повышенных тонах. Кроме того, в начале июня в СК организовали проверку информации из соцсетей, согласно которой воспитательница в Симферополе вывела девочку в коридор, ударила ее по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуВ детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, дети, происшествия, приговор, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым