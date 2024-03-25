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В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят
В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят
В школах Керчи усиливают меры безопасности в целях повышения антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T20:35
2024-03-25T20:35
2024-03-25T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В школах Керчи усиливают меры безопасности в целях повышения антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.К новым мерам родителей дошколят и школьников попросили отнестись с пониманием, поскольку они вводятся в рамках повышения уровня защиты в учреждениях образования.Читайте также на РИА Новости Крым:Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧСПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуСледком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"
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РИА Новости Крым
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В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят
Меры безопасности усиливают в образовательных учреждениях Керчи – мэрия