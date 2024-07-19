В Алуште закроют для проезда машин Профессорский уголок
В Алуште перестанут пускать машины на набережную Профессорского уголка - мэр Огнева
06:59 19.07.2024 (обновлено: 08:10 19.07.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Туристы в Алуште
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕПОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На въезде в Профессорский уголок в Алуште в перспективе появится улавливающая парковка, до этого момента проезд на набережную в этом районе ограничат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.
"Одна из главных проблем - у нас нет парковок. Узкие улицы курортного города, маленькая проезжая часть, которая стандартно позволяет только двухстороннее движение. Припаркованные машины - проблема", - констатировала мэр города.
Чтобы снять напряженность, каждого застройщика, который заходит на территорию округа, по словам Огневой, обязывают обеспечивать свои объекты парковочными местами. Кроме того, после утверждения Генерального плана курорта, на въезде в Профессорский уголок организуют улавливающую парковку. При этом уже сейчас проезд на набережную Профессорского уголка ограничат.
"На выходных попробуем с работниками службы дорожного движения попросить после 9 часов приостановить заезд на набережную Профессорского уголка. Попросим поставить машины рядом и чуть-чуть пройти пешком. Потому что просто коллапс - туда заедешь и выехать невозможно", - сказало глава алуштинской администрации.
В Алуште все парковки, в том числе в прибрежной зоне и центре города сделали бесплатными, сообщала ранее Огнева. Накануне мэр курорта озвучивала статистику, по которой число отдыхающих в городе в этом году увеличилось на треть по сравнению с показателями курортного сезона 2023 года.
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