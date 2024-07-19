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В Алуште закроют для проезда машин Профессорский уголок

В Алуште закроют для проезда машин Профессорский уголок - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Алуште закроют для проезда машин Профессорский уголок

На въезде в Профессорский уголок в Алуште в перспективе появится улавливающая парковка, до этого момента проезд на набережную в этом районе ограничат. Об этом в РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T06:59

2024-07-19T06:59

2024-07-19T08:10

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алушта

галина огнева

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радио "спутник в крыму"

новости крыма

городская среда

парковки

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СИМФЕПОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На въезде в Профессорский уголок в Алуште в перспективе появится улавливающая парковка, до этого момента проезд на набережную в этом районе ограничат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.Чтобы снять напряженность, каждого застройщика, который заходит на территорию округа, по словам Огневой, обязывают обеспечивать свои объекты парковочными местами. Кроме того, после утверждения Генерального плана курорта, на въезде в Профессорский уголок организуют улавливающую парковку. При этом уже сейчас проезд на набережную Профессорского уголка ограничат."На выходных попробуем с работниками службы дорожного движения попросить после 9 часов приостановить заезд на набережную Профессорского уголка. Попросим поставить машины рядом и чуть-чуть пройти пешком. Потому что просто коллапс - туда заедешь и выехать невозможно", - сказало глава алуштинской администрации.В Алуште все парковки, в том числе в прибрежной зоне и центре города сделали бесплатными, сообщала ранее Огнева. Накануне мэр курорта озвучивала статистику, по которой число отдыхающих в городе в этом году увеличилось на треть по сравнению с показателями курортного сезона 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Что случилось с фонтаном "Рыбак" в Алуште и когда он заработаетУлавливающие парковки появятся на въездах в СимферопольВ центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, транспорт, новости крыма, городская среда, парковки