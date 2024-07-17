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Что случилось с фонтаном "Рыбак" в Алуште и когда он заработает
Что случилось с фонтаном "Рыбак" в Алуште и когда он заработает - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Что случилось с фонтаном "Рыбак" в Алуште и когда он заработает
В алуштинском фонтане "Рыбак" произошла поломка в механизме подачи воды, все неполадки устранят ближе к выходным. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T19:48
2024-07-17T19:48
2024-07-17T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В алуштинском фонтане "Рыбак" произошла поломка в механизме подачи воды, все неполадки устранят ближе к выходным. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава местной администрации Галина Огнева.В связи с поломкой фонтана глава администрации принесла свои извинения алуштинцам и гостям курорта, для которых этот фонтан, с учетом сорокаградусной жары, был бы спасением, и попросила их потерпеть."Потерпите, пожалуйста. Фонтан красивый, его многие уже любят, фотографируются возле него. Будет он, конечно, работать", – заверила она.Как сообщалось, благоустройство центральной площади Алушты производились по нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма. Проект предусматривал облицовку опорных стен, укладку инженерных коммуникаций, гидроизоляцию чаши фонтана, укладку плитки, создание пешеходной прогулочной зоны с новым покрытием, установку скамеек, новой системы освещения и видеонаблюдения, а также системы автоматического полива.По словам Огневой, и площадь, и городская набережная стали светлыми и просторными, потому что на них применен один и тот же серо-белый цвет, который придает легкости.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте начались общественные слушания по изменениям в ГенпланМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюдаГде в городах Крыма пройдет реконструкция исторических центров
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Что случилось с фонтаном "Рыбак" в Алуште и когда он заработает
Фонтан "Рыбак" в Алуште заработает к выходным – Огнева