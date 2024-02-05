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Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь
Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь
Подрядная организация, выполняющая ремонт площади Советской в Алуште, устраняет выявленные в ходе контрольного осмотра замечания. Работы вышли на финишную... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T15:37
2024-02-05T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Подрядная организация, выполняющая ремонт площади Советской в Алуште, устраняет выявленные в ходе контрольного осмотра замечания. Работы вышли на финишную прямую, рассказала РИА Новости Крым глава администрации города Галина Огнева.Галина Огнева выразила уверенность, что обновленная площадь станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей нашего города. По ее словам, и площадь, и городская набережная "стали светлыми и просторными, потому что на них применен один и тот же серо-белый цвет, который придает легкости".Как сообщалось, благоустройство центральной площади Алушты производится по нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма. Проектом предусмотрены облицовка опорных стен, укладка инженерных коммуникаций, гидроизоляция чаши фонтана, укладка плитки, создание пешеходной прогулочной зоны с новым покрытием, установка скамеек, новой системы освещения и видеонаблюдения, а также системы автоматического полива.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будетФонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынокУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца
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галина огнева, крым, новости, новости крыма, алушта, благоустройство, городская среда, юбк
Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь

Подрядчик ремонта площади Советской в Алуште устраняет замечания - власти

15:37 05.02.2024
 
© Telegram Галина ОгневаПлощадь Советская в Алуште
Площадь Советская в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Подрядная организация, выполняющая ремонт площади Советской в Алуште, устраняет выявленные в ходе контрольного осмотра замечания. Работы вышли на финишную прямую, рассказала РИА Новости Крым глава администрации города Галина Огнева.
"Комиссия работала на площади, устраняются последние детальки. Для спуска маломобильных групп населения перила доставляем", - сказала она.
Галина Огнева выразила уверенность, что обновленная площадь станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей нашего города. По ее словам, и площадь, и городская набережная "стали светлыми и просторными, потому что на них применен один и тот же серо-белый цвет, который придает легкости".
Как сообщалось, благоустройство центральной площади Алушты производится по нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма. Проектом предусмотрены облицовка опорных стен, укладка инженерных коммуникаций, гидроизоляция чаши фонтана, укладка плитки, создание пешеходной прогулочной зоны с новым покрытием, установка скамеек, новой системы освещения и видеонаблюдения, а также системы автоматического полива.
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