https://crimea.ria.ru/20240205/kogda-v-alushte-otkroyut-posle-remonta-tsentralnuyu-ploschad--1134695599.html

Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь

Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Когда в Алуште откроют после ремонта центральную площадь

Подрядная организация, выполняющая ремонт площади Советской в Алуште, устраняет выявленные в ходе контрольного осмотра замечания. Работы вышли на финишную... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T15:37

2024-02-05T15:37

2024-02-05T15:37

эксклюзивы риа новости крым

галина огнева

крым

новости

новости крыма

алушта

благоустройство

городская среда

юбк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134698427_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_00991bb551741cd6052bb87f06347b29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Подрядная организация, выполняющая ремонт площади Советской в Алуште, устраняет выявленные в ходе контрольного осмотра замечания. Работы вышли на финишную прямую, рассказала РИА Новости Крым глава администрации города Галина Огнева.Галина Огнева выразила уверенность, что обновленная площадь станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей нашего города. По ее словам, и площадь, и городская набережная "стали светлыми и просторными, потому что на них применен один и тот же серо-белый цвет, который придает легкости".Как сообщалось, благоустройство центральной площади Алушты производится по нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма. Проектом предусмотрены облицовка опорных стен, укладка инженерных коммуникаций, гидроизоляция чаши фонтана, укладка плитки, создание пешеходной прогулочной зоны с новым покрытием, установка скамеек, новой системы освещения и видеонаблюдения, а также системы автоматического полива.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будетФонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынокУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца

крым

алушта

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина огнева, крым, новости, новости крыма, алушта, благоустройство, городская среда, юбк