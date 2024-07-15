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Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов
Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов
На Крымском мосту утром в понедельник в очереди стоят 1245 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T07:10
2024-07-15T07:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крымский транспортный форум
логистика
безопасность республики крым и севастополя
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник в очереди стоят 1245 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост в понедельник перекрывали уже дважды. В первый раз в три часа ночи мостовой переход был закрыт для транспорта в течение двух часов. Во второй раз его перекрыли в районе шести часов утра и открыли около 7.00.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологийСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконСимферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, крымский транспортный форум, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, новости крыма
Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов

На Крымском мосту в очереди стоят 1245 автомобилей

07:10 15.07.2024 (обновлено: 07:13 15.07.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник в очереди стоят 1245 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 7.00 в очереди со стороны Тамани находятся 1100 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 145 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Крымский мост в понедельник перекрывали уже дважды. В первый раз в три часа ночи мостовой переход был закрыт для транспорта в течение двух часов. Во второй раз его перекрыли в районе шести часов утра и открыли около 7.00.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщается.
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