https://crimea.ria.ru/20240715/ochered-na-krymskom-mostu-vremya-ozhidaniya-bolee-trekh-chasov-1138859102.html

Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов

Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов

На Крымском мосту утром в понедельник в очереди стоят 1245 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T07:10

2024-07-15T07:10

2024-07-15T07:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крымский транспортный форум

логистика

безопасность республики крым и севастополя

керчь

тамань

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник в очереди стоят 1245 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост в понедельник перекрывали уже дважды. В первый раз в три часа ночи мостовой переход был закрыт для транспорта в течение двух часов. Во второй раз его перекрыли в районе шести часов утра и открыли около 7.00.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологийСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконСимферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крымский транспортный форум, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, новости крыма