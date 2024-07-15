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Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Крымский мост открыт для проезда
Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T06:53
2024-07-15T06:53
2024-07-15T06:56
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
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тамань
краснодарский край
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост в понедельник перекрывали уже дважды. В первый раз в три часа ночи мостовой переход был закрыт для транспорта в течение двух часов. Во второй раз его перекрыли в районе шести часов утра.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Нередко в это же время в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост открыт для проезда
По Крымскому мосту возобновлено движение
06:53 15.07.2024 (обновлено: 06:56 15.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Крымский мост в понедельник перекрывали уже дважды. В первый раз в три часа ночи мостовой переход был закрыт для транспорта в течение двух часов. Во второй раз его перекрыли в районе шести часов утра.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Нередко в это же время в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
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