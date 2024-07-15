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Главное за день: 15 июля

Главное за день: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Главное за день: 15 июля

Крупный пожар под Новороссийском удалось локализовать. Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест. Россия стала мировым лидером по... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T23:02

2024-07-15T23:02

2024-07-15T23:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крупный пожар под Новороссийском удалось локализовать. Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест. Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля. Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. ФБР расследует стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как потенциальный теракт.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПожар в Новороссийске локализовалиНа Кубани в районе урочища Сухая Щель локализован пожар на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача – полностью ликвидировать горение", – написал он в Telegram-канале.Генерала Попова отпустили домойЭкс-командующего 58-й армией ВС Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест, пишет РИА Новости.Уточняется, что ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Попову, которого обвиняют в мошенничестве, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел в закрытом режиме."Ходатайство следователя удовлетворить", – огласил решение судья Илья Романенков.Россия в лидерах по производству металлаВ 2023 году Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга."Горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции, пятое – по объемам выплавки стали", – сказал президент.Как охраняют ПутинаБезопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, для этого делается все необходимое с учетом международной эскалации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова."Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом. Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий", – сказал Песков, комментируя события в США, связанные с покушением на экс-президента Дональда Трампа.Расследование покушения на ТрампаФедеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное ведомством заявление."ФБР расследует инцидент со стрельбой на митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, в результате которого один человек погиб, а бывший президент Трамп и другие зрители получили ранения, как покушение и потенциальный акт внутреннего терроризма", – говорится в релизе.

https://crimea.ria.ru/20240715/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast---raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1138862833.html

https://crimea.ria.ru/20240715/pamyat-voenkora-rostislava-zhuravleva-uvekovechili-v-kamne-1138793734.html

https://crimea.ria.ru/20240715/gruziya-na-perelome-pobedit-li-partiya-vlasti-v-usloviyakh-davleniya-zapada-1138771910.html

https://crimea.ria.ru/20240715/kapitulyatsiya-kieva-ili-voyska-nato-na-ukraine-ekspert-otsenil-plany-ssha-1138863305.html

https://crimea.ria.ru/20240715/tramp-vybral-svoego-kandidata-v-vitse-prezidenty-1138882099.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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