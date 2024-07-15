Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240715/glavnoe-za-den-15-iyulya-1138880177.html
Главное за день: 15 июля
Главное за день: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Главное за день: 15 июля
Крупный пожар под Новороссийском удалось локализовать. Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест. Россия стала мировым лидером по... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T23:02
2024-07-15T23:28
главное за день
новости
новороссийск
пожар
иван попов
владимир путин (политик)
дональд трамп
покушение на дональда трампа
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138857566_0:0:696:392_1920x0_80_0_0_3933209fa70f06b9cd8819448be5e5c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крупный пожар под Новороссийском удалось локализовать. Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест. Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля. Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. ФБР расследует стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как потенциальный теракт.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПожар в Новороссийске локализовалиНа Кубани в районе урочища Сухая Щель локализован пожар на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача – полностью ликвидировать горение", – написал он в Telegram-канале.Генерала Попова отпустили домойЭкс-командующего 58-й армией ВС Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест, пишет РИА Новости.Уточняется, что ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Попову, которого обвиняют в мошенничестве, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел в закрытом режиме."Ходатайство следователя удовлетворить", – огласил решение судья Илья Романенков.Россия в лидерах по производству металлаВ 2023 году Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга."Горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции, пятое – по объемам выплавки стали", – сказал президент.Как охраняют ПутинаБезопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, для этого делается все необходимое с учетом международной эскалации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова."Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом. Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий", – сказал Песков, комментируя события в США, связанные с покушением на экс-президента Дональда Трампа.Расследование покушения на ТрампаФедеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное ведомством заявление."ФБР расследует инцидент со стрельбой на митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, в результате которого один человек погиб, а бывший президент Трамп и другие зрители получили ранения, как покушение и потенциальный акт внутреннего терроризма", – говорится в релизе.
https://crimea.ria.ru/20240715/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast---raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1138862833.html
https://crimea.ria.ru/20240715/pamyat-voenkora-rostislava-zhuravleva-uvekovechili-v-kamne-1138793734.html
https://crimea.ria.ru/20240715/gruziya-na-perelome-pobedit-li-partiya-vlasti-v-usloviyakh-davleniya-zapada-1138771910.html
https://crimea.ria.ru/20240715/kapitulyatsiya-kieva-ili-voyska-nato-na-ukraine-ekspert-otsenil-plany-ssha-1138863305.html
https://crimea.ria.ru/20240715/tramp-vybral-svoego-kandidata-v-vitse-prezidenty-1138882099.html
новороссийск
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138857566_0:0:696:522_1920x0_80_0_0_04e695ab8b92c9aaecde57087f8c4949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, новороссийск, пожар, иван попов, владимир путин (политик), дональд трамп, покушение на дональда трампа, россия, сша
Главное за день: 15 июля

Главные события и заявления понедельника, 15 июля

23:02 15.07.2024 (обновлено: 23:28 15.07.2024)
 
© РИА НовостиЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крупный пожар под Новороссийском удалось локализовать. Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест. Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля. Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. ФБР расследует стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как потенциальный теракт.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Пожар в Новороссийске локализовали

На Кубани в районе урочища Сухая Щель локализован пожар на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача – полностью ликвидировать горение", – написал он в Telegram-канале.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Вчера, 11:00
Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителя

Генерала Попова отпустили домой

Экс-командующего 58-й армией ВС Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест, пишет РИА Новости.
Уточняется, что ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Попову, которого обвиняют в мошенничестве, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел в закрытом режиме.
"Ходатайство следователя удовлетворить", – огласил решение судья Илья Романенков.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Вчера, 15:01
Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне

Россия в лидерах по производству металла

В 2023 году Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.
"Горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции, пятое – по объемам выплавки стали", – сказал президент.
Стеклянный мост длиной 240 метров появился в Грузии
Вчера, 08:52Радио "Спутник в Крыму"
Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада

Как охраняют Путина

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, для этого делается все необходимое с учетом международной эскалации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
"Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом. Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий", – сказал Песков, комментируя события в США, связанные с покушением на экс-президента Дональда Трампа.
Учения НАТО во Львове - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Вчера, 11:15Радио "Спутник в Крыму"
Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США

Расследование покушения на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное ведомством заявление.
"ФБР расследует инцидент со стрельбой на митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, в результате которого один человек погиб, а бывший президент Трамп и другие зрители получили ранения, как покушение и потенциальный акт внутреннего терроризма", – говорится в релизе.
Дэвид Вэнс
Вчера, 22:16
Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
 
Главное за деньНовостиНовороссийскПожарИван ПоповВладимир Путин (политик)Дональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаРоссияСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
23:02Главное за день: 15 июля
22:42Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения
22:16Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
22:03Главные новости Крыма: 15 июля
21:43В России запатентовали уникальный способ лечения рака
21:15В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан
20:48В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали
20:20О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей
19:52Два лесных пожара локализовали на Кубани
19:22Огонь распространяется по Карадагу в Крыму – площадь пожара растет
19:10Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров
18:44В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
18:16Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией
17:47Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины
17:34Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы
17:14Пожар на Карадаге: прокуратура взяла на контроль ликвидацию возгорания
17:02Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20%
16:52Крупный пожар под Новороссийском локализовали
Лента новостейМолния