https://crimea.ria.ru/20240715/kak-obespechivayut-bezopasnost-putina-1138864977.html

Как обеспечивают безопасность Путина

Как обеспечивают безопасность Путина - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Как обеспечивают безопасность Путина

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, для этого делается все необходимое с учетом международной эскалации. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T12:47

2024-07-15T12:47

2024-07-15T12:47

владимир путин (политик)

безопасность

дмитрий песков

кремль

новости

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, для этого делается все необходимое с учетом международной эскалации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.Стрельба произошла на выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании 14 июля. Он прервал выступление перед сторонниками и покинул сцену, у него было окровавлено ухо. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Во время стрельбы погиб 50-летний мужчина, еще двое получили критические ранения.Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копиркуСтраховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), безопасность, дмитрий песков, кремль, новости, дональд трамп, покушение на дональда трампа