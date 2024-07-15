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Как обеспечивают безопасность Путина
Как обеспечивают безопасность Путина - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Как обеспечивают безопасность Путина
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, для этого делается все необходимое с учетом международной эскалации. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T12:47
2024-07-15T12:47
2024-07-15T12:47
владимир путин (политик)
безопасность
дмитрий песков
кремль
новости
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, для этого делается все необходимое с учетом международной эскалации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.Стрельба произошла на выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании 14 июля. Он прервал выступление перед сторонниками и покинул сцену, у него было окровавлено ухо. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Во время стрельбы погиб 50-летний мужчина, еще двое получили критические ранения.Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копиркуСтраховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), безопасность, дмитрий песков, кремль, новости, дональд трамп, покушение на дональда трампа
Как обеспечивают безопасность Путина
Безопасность президента России обеспечена на должном уровне – Кремль