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ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт
ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт - РИА Новости Крым, 15.07.2024
ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт
Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T09:30
2024-07-15T09:30
сша
покушение на дональда трампа
дональд трамп
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное ведомством заявление.Следствие полагает, что стрелок действовал в одиночку. Однако у него могли быть сообщники, их поиск продолжается.ФБР отмечает, что мотив действий злоумышленника пока не определен, следователи изучают содержимое его телефона. Проведен обыск в доме и машине стрелявшего, найдены "подозрительные устройства", которые отправлены на экспертизу.При этом винтовка, из которой велась стрельба, была приобретена законным путем. Ранее стрелок в поле зрения ФБР не попадал.Стрельба произошла на выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании 14 июля. Он прервал выступление перед сторонниками и покинул сцену окровавленный. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб 50-летний мужчина, еще двое получили критические ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копиркуСтраховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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сша, покушение на дональда трампа, дональд трамп, новости, происшествия
ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт

ФБР квалифицирует стрельбу на митинге Трампа как покушение и потенциальный теракт

09:30 15.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное ведомством заявление.
"ФБР расследует инцидент со стрельбой на митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, в результате которого один человек погиб, а бывший президент Трамп и другие зрители получили ранения, как покушение и потенциальный акт внутреннего терроризма", - говорится в релизе.
Следствие полагает, что стрелок действовал в одиночку. Однако у него могли быть сообщники, их поиск продолжается.
ФБР отмечает, что мотив действий злоумышленника пока не определен, следователи изучают содержимое его телефона. Проведен обыск в доме и машине стрелявшего, найдены "подозрительные устройства", которые отправлены на экспертизу.
При этом винтовка, из которой велась стрельба, была приобретена законным путем. Ранее стрелок в поле зрения ФБР не попадал.
Стрельба произошла на выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании 14 июля. Он прервал выступление перед сторонниками и покинул сцену окровавленный. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены.
При стрельбе погиб 50-летний мужчина, еще двое получили критические ранения.
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СШАПокушение на Дональда ТрампаДональд ТрампНовостиПроисшествия
 
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