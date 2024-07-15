https://crimea.ria.ru/20240715/fbr-rassleduet-strelbu-na-mitinge-trampa-kak-potentsialnyy-terakt-1138861160.html

ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт

ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт - РИА Новости Крым, 15.07.2024

ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T09:30

2024-07-15T09:30

2024-07-15T09:30

сша

покушение на дональда трампа

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное ведомством заявление.Следствие полагает, что стрелок действовал в одиночку. Однако у него могли быть сообщники, их поиск продолжается.ФБР отмечает, что мотив действий злоумышленника пока не определен, следователи изучают содержимое его телефона. Проведен обыск в доме и машине стрелявшего, найдены "подозрительные устройства", которые отправлены на экспертизу.При этом винтовка, из которой велась стрельба, была приобретена законным путем. Ранее стрелок в поле зрения ФБР не попадал.Стрельба произошла на выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании 14 июля. Он прервал выступление перед сторонниками и покинул сцену окровавленный. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб 50-летний мужчина, еще двое получили критические ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копиркуСтраховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, покушение на дональда трампа, дональд трамп, новости, происшествия