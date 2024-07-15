https://crimea.ria.ru/20240715/dva-lesnykh-pozhara-lokalizovali-na-kubani-1138878453.html

Два лесных пожара локализовали на Кубани

Два лесных пожара локализовали на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Два лесных пожара локализовали на Кубани

Лесные возгорания в Смоленском и Калужском участковых лесничествах удалось локализовать, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T19:52

2024-07-15T19:52

2024-07-15T19:52

новости

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Лесные возгорания в Смоленском и Калужском участковых лесничествах удалось локализовать, сообщает оперштаб Краснодарского края.Таким образом, локализованы оба пожара в Северском районе.Боролись с двумя лесными пожарами 30 человек, также было задействовано 17 спецмашин.Проводится комплекс мер для скорейшей ликвидации, пожаров.Как сообщалось ранее, лесные пожары были зафиксированы в станице Новодмитриевской Северского района Кубани.14 июля стало известно о крупном лесном пожаре на Кубани, который распространился на территорию базы отдыха, были эвакуированы около 500 человек. К тушению привлекли авиацию. Три пункта временного размещения на 400 человек были подготовлены в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо. Огонь повредил около сорока строений на территории баз отдыха.На месте тушения пожара по поручению губернатора был развернут оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Александр Нестеренко. Общая площадь лесного пожара составила 62 гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и ЕвпаториейЕще один пожар под Севастополем – горит три гектара травыПожар на Карадаге: прокуратура взяла на контроль ликвидацию возгорания

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар