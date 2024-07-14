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Не выходи из комнаты - не совершай ошибку: как преодолеть жару
Не выходи из комнаты - не совершай ошибку: как преодолеть жару - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Не выходи из комнаты - не совершай ошибку: как преодолеть жару
Чтобы уберечься от солнечного или теплового удара, следует не выходить на солнце после 10:00, носить закрытую одежду и пить больше воды. Такое советы россиянам... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T09:36
2024-07-14T09:36
2024-07-14T09:38
геннадий онищенко
здоровье
погода
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Чтобы уберечься от солнечного или теплового удара, следует не выходить на солнце после 10:00, носить закрытую одежду и пить больше воды. Такое советы россиянам дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".Летом предпочтительнее носить одежду светлых тонов, которые отражают солнечный свет. Особенно это важно для детей, у которых еще не сформировался механизм терморегуляции."Следующее, на что нужно обратить внимание, это питьевой режим. Идет интенсивное выделение влаги из организма, а это значит, что кровь становится более вязкой и сгущается у тех, кого есть предрасположенность к образованию тромбов, у кого есть варикозное расширение", - напоминает академик Онищенко.Объем воды, который необходим взрослому человеку, зависит от массы тела и колеблется в пределах пять-шесть литров. Значительную часть жидкости человек получает из пищи, но минимум два литра воды нужно выпивать за день в чистом виде.В случае, если человек все же получил тепловой или солнечный удар, первое, что следует сделать, - доставить его в помещение."Симптомы солнечного удара - это рассеянность внимания, вялость, тошнота, слабость. В таких случаях надо завести человека в помещение и уложить его без движения, потому что физическая нагрузка только ухудшает состояние. И, конечно, вызвать скорую помощь", - сказал Онищенко.Геннадий Онищенко обратил внимание на то, как с жарой борются в Средней Азии: там пьют много зеленого чая и носят толстые ватные халаты.Следует также исключить из рациона тяжелую жирную пищу и употреблять больше овощей. Вместе с водой из организма вымываются соли и витамины, поэтому их следует употреблять больше, уточнил академик Онищенко.Ранее он рассказал, как следует правильно принимать солнечные ванны. Лучше всего загорать утром и вечером, а людям с родинками лучше этого не делать.Читайте также на РИА Новости Крым:Меланома кожи: как не пропустить опасные родинкиГрозит ли России пандемия холеры – ОнищенкоМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида
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геннадий онищенко, здоровье, погода, общество, совет эксперта
Не выходи из комнаты - не совершай ошибку: как преодолеть жару
Онищенко советует не выходить на солнце после 10:00 и спать в термостатных условиях
09:36 14.07.2024 (обновлено: 09:38 14.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Чтобы уберечься от солнечного или теплового удара, следует не выходить на солнце после 10:00, носить закрытую одежду и пить больше воды. Такое советы россиянам дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".
"Начиная с 10 часов утра и до 17-18 без острой нужды не выходить на улицу. Если выходите, головной убор должен быть на голове, одежда должна быть свободная, природные ткани, ни в коем случае не синтетика", - перечислил он.
Летом предпочтительнее носить одежду светлых тонов, которые отражают солнечный свет. Особенно это важно для детей, у которых еще не сформировался механизм терморегуляции.
"Следующее, на что нужно обратить внимание, это питьевой режим. Идет интенсивное выделение влаги из организма, а это значит, что кровь становится более вязкой и сгущается у тех, кого есть предрасположенность к образованию тромбов, у кого есть варикозное расширение", - напоминает академик Онищенко.
Объем воды, который необходим взрослому человеку, зависит от массы тела и колеблется в пределах пять-шесть литров. Значительную часть жидкости человек получает из пищи, но минимум два литра воды нужно выпивать за день в чистом виде.
В случае, если человек все же получил тепловой или солнечный удар, первое, что следует сделать, - доставить его в помещение.
"Симптомы солнечного удара - это рассеянность внимания, вялость, тошнота, слабость. В таких случаях надо завести человека в помещение и уложить его без движения, потому что физическая нагрузка только ухудшает состояние. И, конечно, вызвать скорую помощь", - сказал Онищенко.
Геннадий Онищенко обратил внимание на то, как с жарой борются в Средней Азии: там пьют много зеленого чая и носят толстые ватные халаты.
"Это нормально, потому что создаются термостатные условия. Вот я, например, круглый год сплю под тремя одеялами - создаю термостатные условия для себя", - поделился он.
Следует также исключить из рациона тяжелую жирную пищу и употреблять больше овощей. Вместе с водой из организма вымываются соли и витамины, поэтому их следует употреблять больше, уточнил академик Онищенко.
Ранее он рассказал
, как следует правильно принимать солнечные ванны. Лучше всего загорать утром и вечером, а людям с родинками лучше этого не делать.
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