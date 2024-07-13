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Мужчину ранило осколком в ногу - ВСУ ударили по селу на Белгородщине - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Мужчину ранило осколком в ногу - ВСУ ударили по селу на Белгородщине
Мужчину ранило осколком в ногу - ВСУ ударили по селу на Белгородщине - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Мужчину ранило осколком в ногу - ВСУ ударили по селу на Белгородщине
Осколочное ранение ноги получил житель села Красное Шебекинского городского округа, которое подверглось вражеской атаке. Об этом сообщил губернатор Белгородской РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T12:43
2024-07-13T12:43
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Осколочное ранение ноги получил житель села Красное Шебекинского городского округа, которое подверглось вражеской атаке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Информация о количестве пострадавших и характере разрушений уточняется.11 июля ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позже руководитель региона уточнил, что два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву. 12 июля ребенка перевели на лечение в Москву, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.Ранее также сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, шесть мирных жителей ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУПри атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагированияРанены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Мужчину ранило осколком в ногу - ВСУ ударили по селу на Белгородщине

Осколочное ранение ноги получил житель села Красное Шебекинского городского округа

12:43 13.07.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Осколочное ранение ноги получил житель села Красное Шебекинского городского округа, которое подверглось вражеской атаке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате прилета боеприпаса ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу", - написал он в свое Telegram-канале.
Информация о количестве пострадавших и характере разрушений уточняется.
11 июля ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позже руководитель региона уточнил, что два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву. 12 июля ребенка перевели на лечение в Москву, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Ранее также сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, шесть мирных жителей ранены.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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