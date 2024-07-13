https://crimea.ria.ru/20240713/muzhchinu-ranilo-oskolkom-v-nogu---vsu-udarili-po-selu-na-belgorodschine-1138827394.html

Мужчину ранило осколком в ногу - ВСУ ударили по селу на Белгородщине

Мужчину ранило осколком в ногу - ВСУ ударили по селу на Белгородщине - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Мужчину ранило осколком в ногу - ВСУ ударили по селу на Белгородщине

Осколочное ранение ноги получил житель села Красное Шебекинского городского округа, которое подверглось вражеской атаке. Об этом сообщил губернатор Белгородской РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T12:43

2024-07-13T12:43

2024-07-13T12:43

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Осколочное ранение ноги получил житель села Красное Шебекинского городского округа, которое подверглось вражеской атаке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Информация о количестве пострадавших и характере разрушений уточняется.11 июля ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позже руководитель региона уточнил, что два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву. 12 июля ребенка перевели на лечение в Москву, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.Ранее также сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, шесть мирных жителей ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУПри атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагированияРанены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости