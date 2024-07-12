Севастопольцы покажут на Сахалине новые подводные научные аппараты
Севастопольцы участвуют в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваКоманда Севастополя участвует в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Команда из Севастополя покажет свои достижения в разработке надводных и подводных безэкипажных аппаратов в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходит на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Безэкипажные катера "Скорпион", "Барабулька", "Сарган", телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес", а также система передачи данных на стыке двух сред были разработаны в рамках программы деятельности научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех", - проинформировал Развожаев.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваКоманда Севастополя участвует в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Команда Севастополя участвует в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине
По его данным, аппараты имеют большой потенциал в области научных исследований морских экосистем, сборе данных о климатических и экологических изменениях, обнаружении и мониторинге подводных объектов - например, реликвий.
"Барабулька", кстати, — новое изобретение наших ученых. Этот беспилотник можно задействовать в научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, патрулировании и охране акватории", - добавил губернатор.
Главная особенность "Барабульки" - модульная конструкция из трех отсеков, которую легко транспортировать и можно собрать на месте за минуту без специнструментов. Этот и другие научные дроны ученые будут тестировать на озере Тунайча до 17 июля.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваКоманда Севастополя участвует в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Команда Севастополя участвует в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине
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