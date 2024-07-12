https://crimea.ria.ru/20240712/sevastopoltsy-pokazhut-na-sakhaline-novye-podvodnye-nauchnye-apparaty-1138815879.html

Севастопольцы покажут на Сахалине новые подводные научные аппараты

Севастопольцы покажут на Сахалине новые подводные научные аппараты - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Севастопольцы покажут на Сахалине новые подводные научные аппараты

Команда из Севастополя покажет свои достижения в разработке надводных и подводных безэкипажных аппаратов в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T19:56

2024-07-12T19:56

2024-07-12T19:56

севастополь

михаил развожаев

наука в крыму: открытия и изобретения

общество

сахалин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Команда из Севастополя покажет свои достижения в разработке надводных и подводных безэкипажных аппаратов в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходит на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Безэкипажные катера "Скорпион", "Барабулька", "Сарган", телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес", а также система передачи данных на стыке двух сред были разработаны в рамках программы деятельности научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех", - проинформировал Развожаев.По его данным, аппараты имеют большой потенциал в области научных исследований морских экосистем, сборе данных о климатических и экологических изменениях, обнаружении и мониторинге подводных объектов - например, реликвий.Главная особенность "Барабульки" - модульная конструкция из трех отсеков, которую легко транспортировать и можно собрать на месте за минуту без специнструментов. Этот и другие научные дроны ученые будут тестировать на озере Тунайча до 17 июля.Севастопольский Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН ранее запустил в работу альгобиотехнологический модуль по выращиванию микроводорослей, а технологи из Тюмени разработали для ученых ФИЦ ИнБЮМ уникальный комплекс для выделения биологически активных веществ из микроводорослей, моллюсков и рыб без применения токсичных растворителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 годаУченые из Севастополя будут изучать третье по величине озеро в миреУченые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, наука в крыму: открытия и изобретения, общество, сахалин, новости крыма