https://crimea.ria.ru/20240315/sevastopolskie-uchenye-otpravili-sekretnoe-poslanie-potomkam-iz-2074-goda-1135712515.html
Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года
Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года
Сотрудники севастопольского Института биологии южных морей заложили на своей территории капсулу времени, которую планируется открыть через пятьдесят лет, 18... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T20:10
2024-03-15T20:10
2024-03-15T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольского Института биологии южных морей заложили на своей территории капсулу времени, которую планируется открыть через пятьдесят лет, 18 марта 2074 года. В нее поместили редкие образцы из научных коллекций, а также секретное видеопослание, содержание которого смогут узнать только потомки. Об этом журналистам сообщил директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.Присутствующие на торжественной церемонии оставляли подписи на флаге ИнБЮМ, который также был заложен в черный ящик. Посылку герметично закрыли, а на месте ее закладки установили памятный знак."И может быть, наши потомки смогут посмотреть на нас, посмотреть в глаза людям, которые сегодня создают науку. Возможно, в чем-то они нас поймут, где-то, может быть, чуть улыбнутся, а где-то скажут: так мы - круче, мы дальше пошли, чем они мечтали", - предположил Роман Горбунов.Закладку капсулу времени приурочили к празднованию десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Выступая на мероприятии, руководитель ФИЦ ИнБЮМ подвел итоги развития института за десять лет.Накануне в ИнБЮМ подписали соглашение с Университетом Нкумба из Республики Уганда, согласно которому севастопольские ученые будут проводить большой комплекс исследований в Африке. В частности, они займутся изучением озера Виктория – третьего в мире по величине.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослейУченые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние СалгираУникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу
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инбюм, севастополь, общество, наука и технологии, крым, новости крыма, роман горбунов
Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года
Сотрудники ИнБЮМ заложили капсулу времени с посланием ученым 2074 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольского Института биологии южных морей заложили на своей территории капсулу времени, которую планируется открыть через пятьдесят лет, 18 марта 2074 года. В нее поместили редкие образцы из научных коллекций, а также секретное видеопослание, содержание которого смогут узнать только потомки. Об этом журналистам сообщил директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.
"В капсуле находится видеообращение наших ученых, больше тридцати человек записали послание нашим коллегам, которые будут работать в институте. Я думаю, это наши ученики, наши последователи. Мы сознательно никому не показали это видео, потому что мы считаем, что его должны увидеть только наши потомки. В этой капсуле лежит то, что будет интересно ученым будущего: это образцы редких растений из гербария, минералы, которые находятся на территории нашего филиала в Карадагском природном заповеднике".
Присутствующие на торжественной церемонии оставляли подписи на флаге ИнБЮМ, который также был заложен в черный ящик. Посылку герметично закрыли, а на месте ее закладки установили памятный знак.
"И может быть, наши потомки смогут посмотреть на нас, посмотреть в глаза людям, которые сегодня создают науку. Возможно, в чем-то они нас поймут, где-то, может быть, чуть улыбнутся, а где-то скажут: так мы - круче, мы дальше пошли, чем они мечтали", - предположил Роман Горбунов.
Закладку капсулу времени приурочили к празднованию десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Выступая на мероприятии, руководитель ФИЦ ИнБЮМ подвел итоги развития института за десять лет.
"Мы смогли восстановить старые и создать новые лаборатории, восстановить географию экспедиций, открыть новые направления исследований. Эта тенденция должна сохраняться. Мы находимся на передовой научного процесса в области морской биологии. И сегодня вокруг института уже создается международная кооперационная сеть, центром которой стали мы. Сегодня именно мы говорим, что актуально изучать в морской биологии, какие исследования нужно проводить".
Накануне в ИнБЮМ подписали соглашение
с Университетом Нкумба из Республики Уганда, согласно которому севастопольские ученые будут проводить большой комплекс исследований в Африке. В частности, они займутся изучением озера Виктория – третьего в мире по величине.
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