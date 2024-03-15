https://crimea.ria.ru/20240315/sevastopolskie-uchenye-otpravili-sekretnoe-poslanie-potomkam-iz-2074-goda-1135712515.html

Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года

Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года

Сотрудники севастопольского Института биологии южных морей заложили на своей территории капсулу времени, которую планируется открыть через пятьдесят лет, 18... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T20:10

2024-03-15T20:10

2024-03-15T20:10

инбюм

севастополь

общество

наука и технологии

крым

новости крыма

роман горбунов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135718090_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_17e287d60fbaf0af51edbb93bc9606d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольского Института биологии южных морей заложили на своей территории капсулу времени, которую планируется открыть через пятьдесят лет, 18 марта 2074 года. В нее поместили редкие образцы из научных коллекций, а также секретное видеопослание, содержание которого смогут узнать только потомки. Об этом журналистам сообщил директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.Присутствующие на торжественной церемонии оставляли подписи на флаге ИнБЮМ, который также был заложен в черный ящик. Посылку герметично закрыли, а на месте ее закладки установили памятный знак."И может быть, наши потомки смогут посмотреть на нас, посмотреть в глаза людям, которые сегодня создают науку. Возможно, в чем-то они нас поймут, где-то, может быть, чуть улыбнутся, а где-то скажут: так мы - круче, мы дальше пошли, чем они мечтали", - предположил Роман Горбунов.Закладку капсулу времени приурочили к празднованию десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Выступая на мероприятии, руководитель ФИЦ ИнБЮМ подвел итоги развития института за десять лет.Накануне в ИнБЮМ подписали соглашение с Университетом Нкумба из Республики Уганда, согласно которому севастопольские ученые будут проводить большой комплекс исследований в Африке. В частности, они займутся изучением озера Виктория – третьего в мире по величине.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослейУченые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние СалгираУникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инбюм, севастополь, общество, наука и технологии, крым, новости крыма, роман горбунов