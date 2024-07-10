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В России не будут продавать украинский сироп от кашля Амброксол
В России не будут продавать украинский сироп от кашля Амброксол - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В России не будут продавать украинский сироп от кашля Амброксол
В Минздраве РФ отменили государственную регистрацию двух лекарственных препаратов, производящихся на Украине. Это сироп от кашля Амброксол и Аллохол,... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T18:50
2024-07-10T18:50
2024-07-10T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Минздраве РФ отменили государственную регистрацию двух лекарственных препаратов, производящихся на Украине. Это сироп от кашля Амброксол и Аллохол, применяемый при холецистите. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.Эти решения были приняты на основании заявления производителя ПАО "Борщаговский химико-фармацевтический завод" об отмене регистрации.Помимо двух украинских препаратов, в России отменили регистрацию еще восьми лекарств, которые производятся во Франции, Бельгии, Германии, Италии и Великобритании. Их аналоги уже производят на территории Российской Федерации.Ранее стало известно, что в России к середине 2025 года начнутся клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Читайте также на РИА Новости Крым:На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиардаЧто должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требованияСбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, минздрав рф, лекарства, общество, аптека, новости
В России не будут продавать украинский сироп от кашля Амброксол
Минздрав России отменил регистрацию украинских препаратов Амброксол и Аллохол