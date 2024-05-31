https://crimea.ria.ru/20240531/chto-dolzhno-byt-v-avtomobilnoy-aptechke-minzdrav-obnovil-trebovaniya-1137766076.html

Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования

Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования

Минздрав утвердил новые требования к медицинской аптечке российских автомобилистов. В комплектацию добавлено спасательное одеяло. Соответствующий приказ... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T20:28

2024-05-31T20:28

2024-05-31T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Минздрав утвердил новые требования к медицинской аптечке российских автомобилистов. В комплектацию добавлено спасательное одеяло. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", - говорится в приказе.Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. При этом автомобилистам разрешат пользоваться аптечками, произведенными до вступления приказа в силу, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

https://crimea.ria.ru/20240531/bezopasnyy-turizm-i-svezhee-pivo-chto-zhdet-rossiyan-v-iyune-1137724406.html

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минздрав рф, россия, общество, закон и право, здравоохранение в россии, новости, транспорт, автомобиль, лекарства