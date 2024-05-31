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Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования
Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования
Минздрав утвердил новые требования к медицинской аптечке российских автомобилистов. В комплектацию добавлено спасательное одеяло. Соответствующий приказ... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T20:28
2024-05-31T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Минздрав утвердил новые требования к медицинской аптечке российских автомобилистов. В комплектацию добавлено спасательное одеяло. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", - говорится в приказе.Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. При этом автомобилистам разрешат пользоваться аптечками, произведенными до вступления приказа в силу, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
https://crimea.ria.ru/20240531/bezopasnyy-turizm-i-svezhee-pivo-chto-zhdet-rossiyan-v-iyune-1137724406.html
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минздрав рф, россия, общество, закон и право, здравоохранение в россии, новости, транспорт, автомобиль, лекарства
Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования

Минздрав России утвердил требования к содержанию автомобильной аптечки

20:28 31.05.2024 (обновлено: 20:29 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкНеобходимый набор спецсредств для прохождения технического осмотра автомобиля.
Необходимый набор спецсредств для прохождения технического осмотра автомобиля. - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Минздрав утвердил новые требования к медицинской аптечке российских автомобилистов. В комплектацию добавлено спасательное одеяло. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", - говорится в приказе.
Теперь в аптечке должны быть маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.
Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. При этом автомобилистам разрешат пользоваться аптечками, произведенными до вступления приказа в силу, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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