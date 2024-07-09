https://crimea.ria.ru/20240709/vremenno-zakryta-prodazha-biletov-na-nekotorye-poezda-iz-moskvy-v-krym-1138708238.html

Временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым

Временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым

Продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым закрыта до 20 июля, об этом сообщили в компании железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T13:35

2024-07-09T13:35

2024-07-09T13:41

крым

новости

новости крыма

поезд

железная дорога

билеты

москва

феодосия

евпатория

гранд сервис экспресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111433/92/1114339288_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bec686b7ba3fd2addc11411eb06f71d6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым закрыта до 20 июля, об этом сообщили в компании железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Ранее в пресс-службе перевозчика сообщили о частичном возобновлении продаж билетов на поезда в сообщении с Крымом и Севастополь на сентябрь-октябрь 2024 года, которая была приостановлена ранее из-за внесения корректировок в расписание."Временные ограничения продаж касались поездов №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, №28 Москва – Симферополь, №91 Севастополь – Москва, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория", – говорится в сообщении.Отслеживать появление билетов в продаже пассажирам следует самостоятельно.В начале июля в Симферополь из Тольятти назначен дополнительный поезд,. В составе поезда шесть двухэтажных купейных вагонов, а также один штабной вагон.Читайте также на РИА Новости Крым:Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поездеНе хватило мест на поезд в Крым: что делатьНовая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона – Голубев

https://crimea.ria.ru/20240709/passazhirov-poezdov-v-krym-budut-peresazhivat-iz-vagonov-bez-konditsionerov-1138708457.html

крым

москва

феодосия

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, поезд, железная дорога, билеты, москва, феодосия, евпатория, гранд сервис экспресс