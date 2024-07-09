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Временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым
Временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым
Продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым закрыта до 20 июля, об этом сообщили в компании железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T13:35
2024-07-09T13:35
2024-07-09T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым закрыта до 20 июля, об этом сообщили в компании железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Ранее в пресс-службе перевозчика сообщили о частичном возобновлении продаж билетов на поезда в сообщении с Крымом и Севастополь на сентябрь-октябрь 2024 года, которая была приостановлена ранее из-за внесения корректировок в расписание."Временные ограничения продаж касались поездов №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, №28 Москва – Симферополь, №91 Севастополь – Москва, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория", – говорится в сообщении.Отслеживать появление билетов в продаже пассажирам следует самостоятельно.В начале июля в Симферополь из Тольятти назначен дополнительный поезд,. В составе поезда шесть двухэтажных купейных вагонов, а также один штабной вагон.Читайте также на РИА Новости Крым:Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поездеНе хватило мест на поезд в Крым: что делатьНовая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона – Голубев
https://crimea.ria.ru/20240709/passazhirov-poezdov-v-krym-budut-peresazhivat-iz-vagonov-bez-konditsionerov-1138708457.html
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Временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым
Продажа билетов в Крым на некоторые поезда из Москвы закрыта до 20 июля
13:35 09.07.2024 (обновлено: 13:41 09.07.2024)