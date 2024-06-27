https://crimea.ria.ru/20240627/v-khersonskoy-oblasti-obsledovali-23-polya-s-razlichnymi-kulturami-1138382593.html

В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами

В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами

В трех семеноводческих хозяйствах Херсонской области проверено качество семенного материала на площади больше 430 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T08:34

2024-06-27T08:34

2024-06-27T08:34

херсонская область

сельское хозяйство

урожай

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129716697_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_8d4df3067516ba80af29e7c5f93b2dec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В трех семеноводческих хозяйствах Херсонской области проверено качество семенного материала на площади больше 430 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".Уточняется, что апробацию посевов, которая является основным метод контроля за качеством семенного материала и одним из самых важных этапов производства семян, провели специалисты Азово-Черноморского филиала.Показатели сортовых качеств всех посевов соответствуют заявленным репродукциям, отметили в ведомстве.Ранее заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев сообщал, что в этом году без акта отбора проб, сделанного сотрудниками "Центра оценки качества зерна", аграрии не смогут реализовывать выращенное зерно.По словам технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Годыло, в этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.).Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.Власти Херсонской области заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зернаЧитайте также на РИА Новости Крым:На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы КрымаВ новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзииХерсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сельское хозяйство, урожай, новые регионы россии, новости