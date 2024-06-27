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В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами
В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами
В трех семеноводческих хозяйствах Херсонской области проверено качество семенного материала на площади больше 430 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T08:34
2024-06-27T08:34
херсонская область
сельское хозяйство
урожай
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В трех семеноводческих хозяйствах Херсонской области проверено качество семенного материала на площади больше 430 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".Уточняется, что апробацию посевов, которая является основным метод контроля за качеством семенного материала и одним из самых важных этапов производства семян, провели специалисты Азово-Черноморского филиала.Показатели сортовых качеств всех посевов соответствуют заявленным репродукциям, отметили в ведомстве.Ранее заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев сообщал, что в этом году без акта отбора проб, сделанного сотрудниками "Центра оценки качества зерна", аграрии не смогут реализовывать выращенное зерно.По словам технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Годыло, в этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.).Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.Власти Херсонской области заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зернаЧитайте также на РИА Новости Крым:На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы КрымаВ новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзииХерсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах
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РИА Новости Крым
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херсонская область, сельское хозяйство, урожай, новые регионы россии, новости
В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами

В Херсонской области на качество семян проверены 23 поля с различными культурами

08:34 27.06.2024
 
© РИА Новости КрымКомбайн
Комбайн - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В трех семеноводческих хозяйствах Херсонской области проверено качество семенного материала на площади больше 430 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".
Уточняется, что апробацию посевов, которая является основным метод контроля за качеством семенного материала и одним из самых важных этапов производства семян, провели специалисты Азово-Черноморского филиала.
"В трех семеноводческих хозяйствах Херсонской области апробировано более 430 га семенных посевов следующих культур: пшеница мягкая озимая – 256,6 га, ячмень озимый – 20 га, кориандр – 10 га, горох – 24 га, ячмень яровой – 120 га. Обследовано 23 поля", - говорится в сообщении.
Показатели сортовых качеств всех посевов соответствуют заявленным репродукциям, отметили в ведомстве.
Ранее заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев сообщал, что в этом году без акта отбора проб, сделанного сотрудниками "Центра оценки качества зерна", аграрии не смогут реализовывать выращенное зерно.
По словам технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Годыло, в этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.).
Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.
Власти Херсонской области заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна
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