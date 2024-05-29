https://crimea.ria.ru/20240529/kogda-nelzya-prodavat-zerno--novovvedenie-dlya-agrariev-1137647240.html

Когда нельзя продавать зерно – нововведение для аграриев

Когда нельзя продавать зерно – нововведение для аграриев - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Когда нельзя продавать зерно – нововведение для аграриев

В этом году без акта отбора проб, сделанного сотрудниками "Центра оценки качества зерна", аграрии не смогут реализовывать выращенное зерно. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T09:11

2024-05-29T09:11

2024-05-29T09:15

зерно

поддержка аграриев

сельское хозяйство

урожай в крыму

ход уборочной кампании в крыму

урожай зерновых культур

новости

россельхознадзор

арсен арзиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127396649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7e37fcbe61a67fa6c1245af4f301d5c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В этом году без акта отбора проб, сделанного сотрудниками "Центра оценки качества зерна", аграрии не смогут реализовывать выращенное зерно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Арзиев напомнил, что государственный мониторинг зерна является обязательной функцией, а декларирование урожая – требование таможенного регламента. Без этой процедуры аграрии не могут реализовать свою продукцию.Также он призвал всех сельхозтоваропроизводителей подписывать соответствующие соглашения с центром.По его словам, и в прошлом году, и в начале 2024-го были выявлены "нерадивые лаборатории", которые предлагают "услуги" по декларированию зерна, но при этом не были аккредитованы или же проводили исследование без государственного регламента, поэтому сотрудники Россельхознадзора имеют право отменять эти декларации.Как сообщила технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Годыло, в этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.).Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.Власти Херсонской области заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевыКак в Крыму проверяют качество зернаКредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерно, поддержка аграриев , сельское хозяйство, урожай в крыму, ход уборочной кампании в крыму, урожай зерновых культур, новости, россельхознадзор, арсен арзиев