https://crimea.ria.ru/20240627/aksenov-rekomendoval-initsiirovat-vygovory-glavam-kerchi-i-feodosii-1138399470.html

Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии

Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии

Если к 1 июля муниципалитеты не исполнят бюджет на 50%, главам администраций будут инициированы дисциплинарные меры. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T13:43

2024-06-27T13:43

2024-06-27T13:44

сергей аксенов

керчь

феодосия

новости крыма

крым

святослав брусаков

игорь ткаченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138399605_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_0ca423ea3d4111621963ef3bc8dba2bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Если к 1 июля муниципалитеты не исполнят бюджет на 50%, главам администраций будут инициированы дисциплинарные меры. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республики.Аксенов отметил, что в регионах неэффективно благоустраивают общественные и дворовые территории: недосторои не демонтируют, обрезку, покос травы и занижение газонов вовремя не проводят."В связи с неисполнением поручений решено обратиться к депутатам Керченского и Феодосийского горсоветов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы администрации Керчи Святослава Анатольевича Брусакова и главы администрации Феодосии Игоря Николаевича Ткаченко и объявить им выговоры", – уточнил глава Крыма.Кроме того, по словам Аксенова, главы администраций обязаны разъяснить гражданам, что речь идет не повышении тарифа на содержание и ремонт имущества МКД, а о соответствии суммы объему работ и услуг, которые были выполнены.В конце мая глава республики Сергей Аксенов дал получение отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму, на эту работу был отведен месяц.В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится тариф на вывоз ТКО в КрымуКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуОпыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах

керчь

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, керчь, феодосия, новости крыма, крым, святослав брусаков, игорь ткаченко