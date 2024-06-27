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Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии
Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии
Если к 1 июля муниципалитеты не исполнят бюджет на 50%, главам администраций будут инициированы дисциплинарные меры. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T13:43
2024-06-27T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Если к 1 июля муниципалитеты не исполнят бюджет на 50%, главам администраций будут инициированы дисциплинарные меры. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республики.Аксенов отметил, что в регионах неэффективно благоустраивают общественные и дворовые территории: недосторои не демонтируют, обрезку, покос травы и занижение газонов вовремя не проводят."В связи с неисполнением поручений решено обратиться к депутатам Керченского и Феодосийского горсоветов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы администрации Керчи Святослава Анатольевича Брусакова и главы администрации Феодосии Игоря Николаевича Ткаченко и объявить им выговоры", – уточнил глава Крыма.Кроме того, по словам Аксенова, главы администраций обязаны разъяснить гражданам, что речь идет не повышении тарифа на содержание и ремонт имущества МКД, а о соответствии суммы объему работ и услуг, которые были выполнены.В конце мая глава республики Сергей Аксенов дал получение отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму, на эту работу был отведен месяц.В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится тариф на вывоз ТКО в КрымуКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуОпыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах
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сергей аксенов, керчь, феодосия, новости крыма, крым, святослав брусаков, игорь ткаченко
Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии

Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии

13:43 27.06.2024 (обновлено: 13:44 27.06.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСовещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым
Совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Если к 1 июля муниципалитеты не исполнят бюджет на 50%, главам администраций будут инициированы дисциплинарные меры. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республики.

"До 1 июля муниципалитеты должны исполнить бюджет на 50%. В случае, если такой показатель не будет достигнут, в отношении глав администраций будут инициированы дисциплинарные меры", – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что в регионах неэффективно благоустраивают общественные и дворовые территории: недосторои не демонтируют, обрезку, покос травы и занижение газонов вовремя не проводят.
"В связи с неисполнением поручений решено обратиться к депутатам Керченского и Феодосийского горсоветов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы администрации Керчи Святослава Анатольевича Брусакова и главы администрации Феодосии Игоря Николаевича Ткаченко и объявить им выговоры", – уточнил глава Крыма.
Кроме того, по словам Аксенова, главы администраций обязаны разъяснить гражданам, что речь идет не повышении тарифа на содержание и ремонт имущества МКД, а о соответствии суммы объему работ и услуг, которые были выполнены.
В конце мая глава республики Сергей Аксенов дал получение отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму, на эту работу был отведен месяц.
В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.
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Сергей АксеновКерчьФеодосияНовости КрымаКрымСвятослав БрусаковИгорь Ткаченко
 
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