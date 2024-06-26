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Главные новости Крыма: 26 июня

Главные новости Крыма: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Главные новости Крыма: 26 июня

Развожаев созвал чрезвычайное заседание Заксобрания Севастополя после атаки ВСУ. Мэр сак Овидиенко ушел в отставку, а мэр Керчи Брусаков получил предупреждение. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T23:05

2024-06-26T23:05

2024-06-26T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Развожаев созвал чрезвычайное заседание Заксобрания Севастополя после атаки ВСУ. Мэр сак Овидиенко ушел в отставку, а мэр Керчи Брусаков получил предупреждение. Тарифы на газ в Крыму с 1 июля повысятся. В республике отремонтируют более 800 многоэтажек. Власти региона обсуждают опрос о введении единого транспортного билета. В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в СевастополеВ среду губернатор Севастополя созвал чрезвычайное заседание Законодательного собрания в Севастополе после ракетной атаки ВСУ на пляж. После трагедии 23 июня главная задача властей города – предпринять все необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем в случае повторения атак минимизировать последствия и максимально защитить горожан и гостей.Сейчас в больницах Севастополя после теракта ВСУ остаются 47 человек, среди них 12 детей, сообщил Развожаев. Состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей стабильное, уточнили в РДКБ Минздрава России. Граждане, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации. Члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей в равных долях, сообщила 26 июня директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Также в среду в Севастополе простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, погибшей во время атаки ВСУ на пляж. Девочку похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где похоронены погибшие герои — участники СВО.Отставки и выговорыГлава администрации Сак Александр Овдиенко подал в отставку после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщил в среду глава региона. И.о. главы администрации Сак назначена Юлия Предыбайло.Ввиду плохой организации санитарной очистки и уборки, слабого контакта с жителями предупреждение также сделано главе администрации Керчи Святославу Брусакову. выговор будет объявлен заместителю главы администрации Игорю Крутькову. В случае невыполнения до 15 июля всех поручений будут приняты кадровые решения, пообещал Аксенов.Ремонт многоэтажекВ Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 многоквартирных домов. На эти цели выделено около 6 миллиардов рублей, расссказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Крыма Татьяна Горелова. По ее словам, средств, которые крымчане платят в фонд капитального ремонта, не хватает на весь объем работ. С жители за год собирают около 2,2 миллиарда рублей, а на ремонт ежегодно тратится не менее четырех.Единый транспортный билетВопрос о введении единого транспортного билета в Крыму обсуждается на уровне республиканского правительства, рассказал в среду министр транспорта региона Николай Лукашенко. В частности планируется, что такой билет обеспечит право на дополнительную скидку.День воссоединенияГосударственную Думу России внесен законопроект, которым предлагается сделать 18 марта официальным государственным праздником - Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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https://crimea.ria.ru/20240626/v-institute-ekonomiki-i-upravleniya-kryma-budet-novyy-korpus-na-720-mest-1138368579.html

https://crimea.ria.ru/20240626/zakrytye-iz-za-avarii-na-kollektore-plyazhi-v-yalte-otkryvayut-dlya-kupaniya-1138367566.html

https://crimea.ria.ru/20240626/bezuprechnaya-selektsiya-chetyre-pokoleniya-botanikov-nikitskogo-sada-1138379029.html

https://crimea.ria.ru/20240626/kak-v-krymu-likvidiruyut-nesanktsionirovannye-svalki-musora-1138375294.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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