Главные новости Крыма: 26 июня
Новости Крыма: главные события и заявления среды, 26 июня
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Развожаев созвал чрезвычайное заседание Заксобрания Севастополя после атаки ВСУ. Мэр сак Овидиенко ушел в отставку, а мэр Керчи Брусаков получил предупреждение. Тарифы на газ в Крыму с 1 июля повысятся. В республике отремонтируют более 800 многоэтажек. Власти региона обсуждают опрос о введении единого транспортного билета. В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ситуация в Севастополе
В среду губернатор Севастополя созвал чрезвычайное заседание Законодательного собрания в Севастополе после ракетной атаки ВСУ на пляж. После трагедии 23 июня главная задача властей города – предпринять все необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем в случае повторения атак минимизировать последствия и максимально защитить горожан и гостей.
Сейчас в больницах Севастополя после теракта ВСУ остаются 47 человек, среди них 12 детей, сообщил Развожаев. Состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей стабильное, уточнили в РДКБ Минздрава России. Граждане, пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации. Члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей в равных долях, сообщила 26 июня директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.
Также в среду в Севастополе простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, погибшей во время атаки ВСУ на пляж. Девочку похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где похоронены погибшие герои — участники СВО.
Отставки и выговоры
Глава администрации Сак Александр Овдиенко подал в отставку после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщил в среду глава региона. И.о. главы администрации Сак назначена Юлия Предыбайло.
Ввиду плохой организации санитарной очистки и уборки, слабого контакта с жителями предупреждение также сделано главе администрации Керчи Святославу Брусакову. выговор будет объявлен заместителю главы администрации Игорю Крутькову. В случае невыполнения до 15 июля всех поручений будут приняты кадровые решения, пообещал Аксенов.
Ремонт многоэтажек
В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 многоквартирных домов. На эти цели выделено около 6 миллиардов рублей, расссказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Крыма Татьяна Горелова. По ее словам, средств, которые крымчане платят в фонд капитального ремонта, не хватает на весь объем работ. С жители за год собирают около 2,2 миллиарда рублей, а на ремонт ежегодно тратится не менее четырех.
Единый транспортный билет
Вопрос о введении единого транспортного билета в Крыму обсуждается на уровне республиканского правительства, рассказал в среду министр транспорта региона Николай Лукашенко. В частности планируется, что такой билет обеспечит право на дополнительную скидку.
День воссоединения
Государственную Думу России внесен законопроект, которым предлагается сделать 18 марта официальным государственным праздником - Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.