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Ждать ли в Крыму дождей – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Ждать ли в Крыму дождей – прогноз на неделю от ФОБОС
Ждать ли в Крыму дождей – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Ждать ли в Крыму дождей – прогноз на неделю от ФОБОС
Наступившая неделя в Крыму пройдет под знаком солнца и тепла, дневные температуры воздуха достигнут 35 градусов со знаком "плюс", незначительные осадки вероятны РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T19:17
2024-06-24T19:17
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Наступившая неделя в Крыму пройдет под знаком солнца и тепла, дневные температуры воздуха достигнут 35 градусов со знаком "плюс", незначительные осадки вероятны только в среду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Понедельник стартует с высоких температурных показателей – ночью +16…+21, днем +30…+35 градусов. Облачно, однако осадки маловероятны. Во вторник характер метеоусловий определит прохождение слабовыраженного холодного атмосферного фронта, которые немного собьет зной – кое-где могут брызнуть незначительные дожди, ночная температура +16…+21, днем +27…+32", – прогнозирует гость эфира.Со среды и до конца недели осадков не ожидается, ночная температура будет колебаться в пределах +15…+20 градусов, днем +26…+31. Температура воды в Азовском море – до +26...+28 градусов, в Черном море у берегов Алушты +22 градуса, у побережья Ялты +23 градуса, у Евпатории +25 градусов.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. С начла июня в трех районах Крыма – Ялте, Симферополе и Белогорском районе – введен наивысший класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура воды в Черном море - данные по городам КрымаЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныНебывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", крым, новости крыма
Ждать ли в Крыму дождей – прогноз на неделю от ФОБОС

Наступившая неделя в Крыму пройдет под знаком солнца и тепла – ФОБОС

19:17 24.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей МальгавкоЗакат солнца в Крымских горах
Закат солнца в Крымских горах - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Наступившая неделя в Крыму пройдет под знаком солнца и тепла, дневные температуры воздуха достигнут 35 градусов со знаком "плюс", незначительные осадки вероятны только в среду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Понедельник стартует с высоких температурных показателей – ночью +16…+21, днем +30…+35 градусов. Облачно, однако осадки маловероятны. Во вторник характер метеоусловий определит прохождение слабовыраженного холодного атмосферного фронта, которые немного собьет зной – кое-где могут брызнуть незначительные дожди, ночная температура +16…+21, днем +27…+32", – прогнозирует гость эфира.
Со среды и до конца недели осадков не ожидается, ночная температура будет колебаться в пределах +15…+20 градусов, днем +26…+31. Температура воды в Азовском море – до +26...+28 градусов, в Черном море у берегов Алушты +22 градуса, у побережья Ялты +23 градуса, у Евпатории +25 градусов.
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. С начла июня в трех районах Крыма – Ялте, Симферополе и Белогорском районе – введен наивысший класс пожарной опасности.
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