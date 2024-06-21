https://crimea.ria.ru/20240621/glavnye-novosti-kryma-21-iyunya-1138280994.html

Главные новости Крыма: 21 июня

Главные новости Крыма: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Главные новости Крыма: 21 июня

Десятки дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и в Черном море. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T21:57

2024-06-21T21:57

2024-06-21T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Десятки дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и в Черном море. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит новый руководитель. Рассекречены архивы о убийствах нацистами детей в Крыму. Эксперт оценил последствия введения туристического сбора на полуострове. В Гидрометцентре РК рассказали, насколько вероятен ураган "Эдгар" в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака на Крым70 дронов были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Крымом и в Черном море в ночь на пятницу. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Еще 43 вражеских БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края и один – над Волгоградской областью.Рассекречены архивы о убийствах детей нацистами в КрымуК 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило ряд архивных документов органов госбезопасности о преступлениях нацистов против мирных граждан и военнопленных на Крымском полуострове.В материалах содержатся показания очевидцев злодеяний нацистов, факты чудовищных преступлений, совершенных гитлеровскими захватчиками и направленных на истребление населения Крыма. В частности приводится выдержка одного из документов о массовых казнях мирных жителей, включая детей, в селе Новосергеевка Симферопольского района.Назначение нового руководителя онкодиспансераБекир Сеферов назначен новым руководителем Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В. М. Ефетова. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Сеферов – профессионал с большим стажем. Ранее он работал в одной из частных клиник.Эксперт о туристическом сборе в КрымуМинэкономразвития сообщил, что в РФ совместно с регионами, Российским союзом туриндустрии, регионами и представителями гостиничных сетей подготовят предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года. По мнению эксперта отрасли Людмилы Бабий, введение туристического сбора в Крыму с 2025 года маловероятно в силу разных причин, в первую очередь, логистических сложностей. Такое решение, даже если ставка составит стандартные 100 рублей в день, по словам специалиста, может отпугнуть туристов. Кроме того, администрирование этого сбора ляжет на плечи гостиниц, отелей и санаториев, что создаст дополнительные сложности.Вероятность урагана "Эдгар" в КрымуНачальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что ураган "Эдгар", накрывший столицу России накануне днем, полуострову не угрожает. Погоду на полуострове в выходные дни и в начале следующей рабочей недели будет определять высотный барический гребень и область повышенного атмосферного давления. В субботу, воскресенье и понедельник будет сухая и жаркая погода.

https://crimea.ria.ru/20240621/voennye-v-sevastopole-otrazhayut-ataku-ukrainskikh-bespilotnikov-1138259576.html

https://crimea.ria.ru/20240621/prokuratura-proverit-narushenie-prav-zhiltsov-mkd-kerchi-i-sevastopolya-1138278556.html

https://crimea.ria.ru/20240621/v-krymu-nachali-sobirat-samye-vkusnye-persiki-v-rossii-1138278586.html

https://crimea.ria.ru/20240621/zhiteli-kerchi-zhaluyutsya-na-obilie-vodorosley-na-plyazhe-1138278742.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), история, онкология, туристический сбор, погода в крыму, крымская погода