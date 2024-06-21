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Главные новости Крыма: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Главные новости Крыма: 21 июня
Главные новости Крыма: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Главные новости Крыма: 21 июня
Десятки дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и в Черном море. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T21:57
2024-06-21T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Десятки дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и в Черном море. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит новый руководитель. Рассекречены архивы о убийствах нацистами детей в Крыму. Эксперт оценил последствия введения туристического сбора на полуострове. В Гидрометцентре РК рассказали, насколько вероятен ураган "Эдгар" в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака на Крым70 дронов были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Крымом и в Черном море в ночь на пятницу. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Еще 43 вражеских БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края и один – над Волгоградской областью.Рассекречены архивы о убийствах детей нацистами в КрымуК 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило ряд архивных документов органов госбезопасности о преступлениях нацистов против мирных граждан и военнопленных на Крымском полуострове.В материалах содержатся показания очевидцев злодеяний нацистов, факты чудовищных преступлений, совершенных гитлеровскими захватчиками и направленных на истребление населения Крыма. В частности приводится выдержка одного из документов о массовых казнях мирных жителей, включая детей, в селе Новосергеевка Симферопольского района.Назначение нового руководителя онкодиспансераБекир Сеферов назначен новым руководителем Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В. М. Ефетова. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Сеферов – профессионал с большим стажем. Ранее он работал в одной из частных клиник.Эксперт о туристическом сборе в КрымуМинэкономразвития сообщил, что в РФ совместно с регионами, Российским союзом туриндустрии, регионами и представителями гостиничных сетей подготовят предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года. По мнению эксперта отрасли Людмилы Бабий, введение туристического сбора в Крыму с 2025 года маловероятно в силу разных причин, в первую очередь, логистических сложностей. Такое решение, даже если ставка составит стандартные 100 рублей в день, по словам специалиста, может отпугнуть туристов. Кроме того, администрирование этого сбора ляжет на плечи гостиниц, отелей и санаториев, что создаст дополнительные сложности.Вероятность урагана "Эдгар" в КрымуНачальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что ураган "Эдгар", накрывший столицу России накануне днем, полуострову не угрожает. Погоду на полуострове в выходные дни и в начале следующей рабочей недели будет определять высотный барический гребень и область повышенного атмосферного давления. В субботу, воскресенье и понедельник будет сухая и жаркая погода.
https://crimea.ria.ru/20240621/voennye-v-sevastopole-otrazhayut-ataku-ukrainskikh-bespilotnikov-1138259576.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), история, онкология, туристический сбор, погода в крыму, крымская погода
Главные новости Крыма: 21 июня

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 21 июня

21:57 21.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Десятки дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и в Черном море. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит новый руководитель. Рассекречены архивы о убийствах нацистами детей в Крыму. Эксперт оценил последствия введения туристического сбора на полуострове. В Гидрометцентре РК рассказали, насколько вероятен ураган "Эдгар" в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массированная атака на Крым

70 дронов были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Крымом и в Черном море в ночь на пятницу. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Еще 43 вражеских БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края и один – над Волгоградской областью.
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
06:57
Военные в Севастополе отражают атаку украинских беспилотников

Рассекречены архивы о убийствах детей нацистами в Крыму

К 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило ряд архивных документов органов госбезопасности о преступлениях нацистов против мирных граждан и военнопленных на Крымском полуострове.
В материалах содержатся показания очевидцев злодеяний нацистов, факты чудовищных преступлений, совершенных гитлеровскими захватчиками и направленных на истребление населения Крыма. В частности приводится выдержка одного из документов о массовых казнях мирных жителей, включая детей, в селе Новосергеевка Симферопольского района.
Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя
17:47
Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя

Назначение нового руководителя онкодиспансера

Бекир Сеферов назначен новым руководителем Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В. М. Ефетова. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Сеферов – профессионал с большим стажем. Ранее он работал в одной из частных клиник.
Персики - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
18:10
В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России

Эксперт о туристическом сборе в Крыму

Минэкономразвития сообщил, что в РФ совместно с регионами, Российским союзом туриндустрии, регионами и представителями гостиничных сетей подготовят предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года. По мнению эксперта отрасли Людмилы Бабий, введение туристического сбора в Крыму с 2025 года маловероятно в силу разных причин, в первую очередь, логистических сложностей. Такое решение, даже если ставка составит стандартные 100 рублей в день, по словам специалиста, может отпугнуть туристов. Кроме того, администрирование этого сбора ляжет на плечи гостиниц, отелей и санаториев, что создаст дополнительные сложности.

Вероятность урагана "Эдгар" в Крыму

Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что ураган "Эдгар", накрывший столицу России накануне днем, полуострову не угрожает. Погоду на полуострове в выходные дни и в начале следующей рабочей недели будет определять высотный барический гребень и область повышенного атмосферного давления. В субботу, воскресенье и понедельник будет сухая и жаркая погода.
Водоросли на пляже - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
18:41
Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже
 
Главное за деньНовости КрымаПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ИсторияОнкологияТуристический сборПогода в КрымуКрымская погода
 
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21:32Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольник
21:13Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму
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19:31Переговоры на базе Минска и Стамбула – зачем это нужно России
19:10Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные
18:41Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже
18:10В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России
17:47Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя
17:31Туристке понадобилась помощь спасателей в Судакской крепости
17:11Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта
16:43Ураган "Эдгар" в Москве и шторм на Кубани – дойдет ли непогода до Крыма
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