https://crimea.ria.ru/20240619/rossiyskie-atomnye-podlodki-zapustili-kalibry-i-granity-1138205413.html

Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты"

Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты" - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты"

Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T07:39

2024-06-19T07:39

2024-06-19T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море, сообщает в среду Минобороны России.Практическую ракетную стрельбу выполнили атомные подводные ракетные крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота.Боевое упражнение выполнено успешно, ракетное оружие еще раз подтвердило характеристики и высокую надежность. добавили в оборонном ведомстве. Район проведения ракетной стрельбы на время учений закрывали для гражданского судоходства и полетов авиации. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.Накануне сообщалось, что Тихоокеанский флот приступил к развертыванию сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке. В них будут задействованы около 40 кораблей и 20 единиц морской авиации. Учения продлятся десять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние ученияНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаКарибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу

баренцево море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, северный флот, "калибр", вооруженные силы россии, ракетные войска, подводный флот россии, новости, баренцево море, видео