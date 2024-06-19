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Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты"
Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты" - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты"
Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T07:39
2024-06-19T07:39
2024-06-19T07:45
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море, сообщает в среду Минобороны России.Практическую ракетную стрельбу выполнили атомные подводные ракетные крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота.Боевое упражнение выполнено успешно, ракетное оружие еще раз подтвердило характеристики и высокую надежность. добавили в оборонном ведомстве. Район проведения ракетной стрельбы на время учений закрывали для гражданского судоходства и полетов авиации. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.Накануне сообщалось, что Тихоокеанский флот приступил к развертыванию сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке. В них будут задействованы около 40 кораблей и 20 единиц морской авиации. Учения продлятся десять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние ученияНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаКарибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, северный флот, "калибр", вооруженные силы россии, ракетные войска, подводный флот россии, новости, баренцево море, видео
Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты"
Атомные подлодки РФ выполнили пуски крылатых ракет в Баренцевом море во время учений
07:39 19.06.2024 (обновлено: 07:45 19.06.2024)