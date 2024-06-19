https://crimea.ria.ru/20240619/glavnye-novosti-kryma-19-iyunya-1138227775.html

Главные новости Крыма: 19 июня

Главные новости Крыма: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Главные новости Крыма: 19 июня

В Кировском районе Крыма 14-летний мальчик утонул в Северо-Крымском канале, в поселке Гвардейское Симферопольского района сгорел пассажирский автобус. Глава... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T22:03

2024-06-19T22:03

2024-06-19T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма 14-летний мальчик утонул в Северо-Крымском канале, в поселке Гвардейское Симферопольского района сгорел пассажирский автобус. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму. В Севастополе участникам СВО предлагают получить вместо земельного участка миллион рублей, а в Феодосии близится к завершению строительство дома для репатриантов на 72 квартиры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьникВ Кировском районе при купании в неположенном месте в русле Северо-Крымского канала погиб 14-летний мальчик. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики проводят проверку по этому факту"Днем 18 июня в правоохранительные органы обратилась мама юноши с заявлением о пропаже сына. При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня – его тело с признаками утопления в воде", – говорится в пресс-релизе СК.По данным ведомства, травмы и следы насильственной смерти на теле школьника отсутствуют. Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.В поселке Гвардейское сгорел рейсовый автобусВ районе поселка Гвардейское Симферопольского района загорелся рейсовый автобус. В прокуратуре Республики Крым организована проверка по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства."В среду днем в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов", – говорится в сообщении.Автобус следовал по маршруту Красное – Симферополь, в момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Как уточнил глава республиканского минтранса Николай Лукашенко, автобус восстановлению не подлежит.Сергей Аксенов оценил водные запасы КрымаСитуация с обеспечением водой в Крыму стабильная, проблем в этом смысле не ожидается, заявил глава республики Сергей Аксенов."По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 миллионов кубометров", – обозначил цифры глава региона в своем Telegram-канале.При этом среднесуточное потребление воды остается на уровне 500 тысяч кубометров в сутки, добавил он.В Севастополе участники СВО смогут получить миллион рублей вместо участкаВсе категории граждан, имеющие право на бесплатное получение земельного участка в Севастополе, смогут по желанию заменить его выплатой в 1 миллион рублей. Это касается и участников специальной военной операции, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Теперь участники СВО, многодетные семьи, репрессированные граждане, чернобыльцы, те, кому по законам Севастополя 720-ЗС, 269-ЗС предоставляются бесплатно земельные участки, смогут получить взамен земельного участка выплату", – написал он в своем Telegram-канале.Скоро новоселье: в Феодосии достраивают дом для репатриантовМногоэажный дом на 72 квартиры для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморский, готов на 90%. Объект презентовали журналистам в среду, 19 июня."Готовность объекта составляет 90%. На данный момент ведутся внутренние работы –, сантехника, полы. Квартиры готовятся "под ключ". До конца года планируется завершение строительства и передача ключей жильцам", – сообщил журналистам в рамках презентации главный архитектор Феодосии Филипп Бирюк.

https://crimea.ria.ru/20240619/v-sevastopole-prostilis-so-strelkom-shturmovoy-roty-ivanom-verbitskim-1138223527.html

https://crimea.ria.ru/20240619/izbil-do-smerti-krymchanina-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-materi-1138221865.html

https://crimea.ria.ru/20240619/balaklavskaya-bukhta-stanet-chische-kanalizatsiyu-vyvedut-na-novye-ochistnye-1138221893.html

https://crimea.ria.ru/20240619/kakie-novye-spetsialnosti-otkryty-v-vuzakh-kryma-i-sevastopolya-1138221154.html

https://crimea.ria.ru/20240619/novyy-zakon-ob-osago--chto-menyaetsya-dlya-avtovladeltsev-1138208367.html

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феодосия

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