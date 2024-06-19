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Главные новости Крыма: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Главные новости Крыма: 19 июня
Главные новости Крыма: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Главные новости Крыма: 19 июня
В Кировском районе Крыма 14-летний мальчик утонул в Северо-Крымском канале, в поселке Гвардейское Симферопольского района сгорел пассажирский автобус. Глава... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T22:03
2024-06-19T22:03
главное за день
новости крыма
северо-крымский канал
пожар
сергей аксенов
вода в крыму
севастополь
земля в крыму для участников сво
феодосия
жилье для репатриантов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма 14-летний мальчик утонул в Северо-Крымском канале, в поселке Гвардейское Симферопольского района сгорел пассажирский автобус. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму. В Севастополе участникам СВО предлагают получить вместо земельного участка миллион рублей, а в Феодосии близится к завершению строительство дома для репатриантов на 72 квартиры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьникВ Кировском районе при купании в неположенном месте в русле Северо-Крымского канала погиб 14-летний мальчик. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики проводят проверку по этому факту"Днем 18 июня в правоохранительные органы обратилась мама юноши с заявлением о пропаже сына. При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня – его тело с признаками утопления в воде", – говорится в пресс-релизе СК.По данным ведомства, травмы и следы насильственной смерти на теле школьника отсутствуют. Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.В поселке Гвардейское сгорел рейсовый автобусВ районе поселка Гвардейское Симферопольского района загорелся рейсовый автобус. В прокуратуре Республики Крым организована проверка по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства."В среду днем в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов", – говорится в сообщении.Автобус следовал по маршруту Красное – Симферополь, в момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Как уточнил глава республиканского минтранса Николай Лукашенко, автобус восстановлению не подлежит.Сергей Аксенов оценил водные запасы КрымаСитуация с обеспечением водой в Крыму стабильная, проблем в этом смысле не ожидается, заявил глава республики Сергей Аксенов."По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 миллионов кубометров", – обозначил цифры глава региона в своем Telegram-канале.При этом среднесуточное потребление воды остается на уровне 500 тысяч кубометров в сутки, добавил он.В Севастополе участники СВО смогут получить миллион рублей вместо участкаВсе категории граждан, имеющие право на бесплатное получение земельного участка в Севастополе, смогут по желанию заменить его выплатой в 1 миллион рублей. Это касается и участников специальной военной операции, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Теперь участники СВО, многодетные семьи, репрессированные граждане, чернобыльцы, те, кому по законам Севастополя 720-ЗС, 269-ЗС предоставляются бесплатно земельные участки, смогут получить взамен земельного участка выплату", – написал он в своем Telegram-канале.Скоро новоселье: в Феодосии достраивают дом для репатриантовМногоэажный дом на 72 квартиры для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморский, готов на 90%. Объект презентовали журналистам в среду, 19 июня."Готовность объекта составляет 90%. На данный момент ведутся внутренние работы –, сантехника, полы. Квартиры готовятся "под ключ". До конца года планируется завершение строительства и передача ключей жильцам", – сообщил журналистам в рамках презентации главный архитектор Феодосии Филипп Бирюк.
https://crimea.ria.ru/20240619/v-sevastopole-prostilis-so-strelkom-shturmovoy-roty-ivanom-verbitskim-1138223527.html
https://crimea.ria.ru/20240619/izbil-do-smerti-krymchanina-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-materi-1138221865.html
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главное за день, новости крыма, северо-крымский канал, пожар, сергей аксенов, вода в крыму, севастополь, земля в крыму для участников сво, феодосия, жилье для репатриантов
Главные новости Крыма: 19 июня

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 19 июня

22:03 19.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма 14-летний мальчик утонул в Северо-Крымском канале, в поселке Гвардейское Симферопольского района сгорел пассажирский автобус. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму. В Севастополе участникам СВО предлагают получить вместо земельного участка миллион рублей, а в Феодосии близится к завершению строительство дома для репатриантов на 72 квартиры.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник

В Кировском районе при купании в неположенном месте в русле Северо-Крымского канала погиб 14-летний мальчик. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики проводят проверку по этому факту
"Днем 18 июня в правоохранительные органы обратилась мама юноши с заявлением о пропаже сына. При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня – его тело с признаками утопления в воде", – говорится в пресс-релизе СК.
По данным ведомства, травмы и следы насильственной смерти на теле школьника отсутствуют. Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.
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В поселке Гвардейское сгорел рейсовый автобус

В районе поселка Гвардейское Симферопольского района загорелся рейсовый автобус. В прокуратуре Республики Крым организована проверка по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства.
"В среду днем в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов", – говорится в сообщении.
Автобус следовал по маршруту Красное – Симферополь, в момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Как уточнил глава республиканского минтранса Николай Лукашенко, автобус восстановлению не подлежит.
Житель Крыма задержан по подозрению в убийстве пожилой матери
16:57
Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери

Сергей Аксенов оценил водные запасы Крыма

Ситуация с обеспечением водой в Крыму стабильная, проблем в этом смысле не ожидается, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 миллионов кубометров", – обозначил цифры глава региона в своем Telegram-канале.
При этом среднесуточное потребление воды остается на уровне 500 тысяч кубометров в сутки, добавил он.
Строительство КОС Южные в Севастополе
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Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные

В Севастополе участники СВО смогут получить миллион рублей вместо участка

Все категории граждан, имеющие право на бесплатное получение земельного участка в Севастополе, смогут по желанию заменить его выплатой в 1 миллион рублей. Это касается и участников специальной военной операции, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Теперь участники СВО, многодетные семьи, репрессированные граждане, чернобыльцы, те, кому по законам Севастополя 720-ЗС, 269-ЗС предоставляются бесплатно земельные участки, смогут получить взамен земельного участка выплату", – написал он в своем Telegram-канале.
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Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя

Скоро новоселье: в Феодосии достраивают дом для репатриантов

Многоэажный дом на 72 квартиры для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморский, готов на 90%. Объект презентовали журналистам в среду, 19 июня.
"Готовность объекта составляет 90%. На данный момент ведутся внутренние работы –, сантехника, полы. Квартиры готовятся "под ключ". До конца года планируется завершение строительства и передача ключей жильцам", – сообщил журналистам в рамках презентации главный архитектор Феодосии Филипп Бирюк.
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
14:11Радио "Спутник в Крыму"
Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
 
Главное за деньНовости КрымаСеверо-Крымский каналПожарСергей АксеновВода в КрымуСевастопольЗемля в Крыму для участников СВОФеодосияЖилье для репатриантов
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 19 июня
22:03Главные новости Крыма: 19 июня
21:48Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и Севастополя
21:31Суды в Севастополе приняли в 6 раз больше решений о выдворении мигрантов
21:16Еда из службы доставки: на что обратить внимание при заказе
20:53Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства
20:32В гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО
20:14Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь
19:51Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области
19:31Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
19:10Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил риски
18:41Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино
18:07В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
17:41На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
17:17Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные
16:57Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
16:31Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль
16:09В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник
16:03Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
15:38В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов
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