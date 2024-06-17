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В России увеличили размер прожиточного минимума
В России увеличили размер прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 17.06.2024
В России увеличили размер прожиточного минимума
Российское правительство приняло решение увеличить размер прожиточного минимума на 2025 год, его величина рассчитана от медианного дохода за 2023-й, сообщил... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T16:17
2024-06-17T16:17
2024-06-17T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российское правительство приняло решение увеличить размер прожиточного минимума на 2025 год, его величина рассчитана от медианного дохода за 2023-й, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Как указано на сайте правительства, в целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, для детей – 17 201 рубль, для пенсионеров – 15 250 рублей.Размер прожиточного минимума рассчитали на основании медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль.Увеличение минимального прожиточного минимума в 2025 году до 17 733 рублей было анонсировано в Минтруде РФ месяц назад. По сравнению с 2024 годом сумма прожиточного минимума увеличится на 14,8%.С 2020 года минимальный прожиточный минимум в РФ увеличился почти на 37%, сообщила в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила вице-премьер.До 2030 года размер МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаПутин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируютВоенные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%
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россия, михаил мишустин, правительство россии, новости, доходы, деньги, прожиточный минимум, соцзащита
В России увеличили размер прожиточного минимума
Новый прожиточный минимум рассчитали от медианного дохода за 2023 год – Мишустин
16:17 17.06.2024 (обновлено: 16:19 17.06.2024)