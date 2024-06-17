https://crimea.ria.ru/20240617/v-rossii-uvelichili-razmer-prozhitochnogo-minimuma-1138171868.html

В России увеличили размер прожиточного минимума

В России увеличили размер прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 17.06.2024

В России увеличили размер прожиточного минимума

Российское правительство приняло решение увеличить размер прожиточного минимума на 2025 год, его величина рассчитана от медианного дохода за 2023-й, сообщил... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T16:17

2024-06-17T16:17

2024-06-17T16:19

россия

михаил мишустин

правительство россии

новости

доходы

деньги

прожиточный минимум

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a81753662acb5147f5654b4fb8f431e9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российское правительство приняло решение увеличить размер прожиточного минимума на 2025 год, его величина рассчитана от медианного дохода за 2023-й, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Как указано на сайте правительства, в целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, для детей – 17 201 рубль, для пенсионеров – 15 250 рублей.Размер прожиточного минимума рассчитали на основании медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль.Увеличение минимального прожиточного минимума в 2025 году до 17 733 рублей было анонсировано в Минтруде РФ месяц назад. По сравнению с 2024 годом сумма прожиточного минимума увеличится на 14,8%.С 2020 года минимальный прожиточный минимум в РФ увеличился почти на 37%, сообщила в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила вице-премьер.До 2030 года размер МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаПутин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируютВоенные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство россии, новости, доходы, деньги, прожиточный минимум, соцзащита