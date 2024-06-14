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Главное за день: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Главное за день: 14 июня
Главное за день: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Главное за день: 14 июня
Президент РФ Владимир Путин озвучил мирное предложение по урегулированию на Украине. В Шебекино Белгородской области обрушился подъезд многоэтажки из-за... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T23:04
2024-06-14T23:05
россия
украина
новости
главное за день
шебекино (город в белгородской области)
владимир путин (политик)
энергосистема украины
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин озвучил мирное предложение по урегулированию на Украине. В Шебекино Белгородской области обрушился подъезд многоэтажки из-за обстрела ВСУ. Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Благовещенске – погибли дети. Ростовскую область атаковали 70 украинских беспилотников. В России зафиксировали смерть от конго-крымской лихорадки. На Украине заявили о нехватке энергомощностей, чтобы пережить зиму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Владимир Путин выступил с мирной инициативой по УкраинеПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине.Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул Путин.Обрушение подъезда жилого дома в ШебекиноВ результате обстрела со стороны ВСУ в городе Шебекино Белгородской области обрушился подъезд пятиэтажного многоквартирного дома. По состоянию на вечер пятницы известно о семи пострадавших и двух погибших.По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны. Работы будут продолжаться и ночью.Жуткое ДТП в БлаговещенскеВ Благовещенске автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе двое детей, погибли. Шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Массовая атака украинских дронов на Ростовскую областьУкраинские боевики вновь предприняли массовую атаку беспилотниками на российские регионы. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 дронов над Ростовской областью. Еще 17 БПЛА уничтожены над Крымом, Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями.В результате атаки в нескольких населенных пунктах Ростовской области пропало электричество, сообщил губернатор Василий Голубев. По предварительной информации, жертв нет.В России зафиксировали смерть от конго-крымской лихорадкиМужчина скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки в больнице дагестанского Кизилюрта. Он был госпитализирован 8 июня с высокой температурой, тошнотой и рвотой. Источником болезни врачи считают укус клеща.Украине не хватит энергомощностей, чтобы пережить зимуОставшихся 50% энергомощностей на Украине не хватит, чтобы пережить зиму, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.С марта половина генерирующих мощностей Украины была выведена из строя. Галущенко подчеркнул, что к ограничениям в электроснабжении жителей Украины приходится прибегать даже летом. По его словам, страна "не может покрыть уничтоженную генерацию за счет импорта".
https://crimea.ria.ru/20240614/mirnyy-plan-putina-po-ukraine--uslyshat-li-na-zapade-1138117803.html
https://crimea.ria.ru/20240614/putin-nazval-chislennost-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1138119264.html
россия
украина
шебекино (город в белгородской области)
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россия, украина, новости, главное за день, шебекино (город в белгородской области), владимир путин (политик), энергосистема украины, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Главное за день: 14 июня

Главные события и заявления пятницы, 14 июня

23:04 14.06.2024 (обновлено: 23:05 14.06.2024)
 
© МЧС РоссииИз-под завалов дома в Шебекино спасены два человека
Из-под завалов дома в Шебекино спасены два человека
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин озвучил мирное предложение по урегулированию на Украине. В Шебекино Белгородской области обрушился подъезд многоэтажки из-за обстрела ВСУ. Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Благовещенске – погибли дети. Ростовскую область атаковали 70 украинских беспилотников. В России зафиксировали смерть от конго-крымской лихорадки. На Украине заявили о нехватке энергомощностей, чтобы пережить зиму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Владимир Путин выступил с мирной инициативой по Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул Путин.
Украинские солдаты едут на БТР - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Вчера, 19:07
Мирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе

Обрушение подъезда жилого дома в Шебекино

В результате обстрела со стороны ВСУ в городе Шебекино Белгородской области обрушился подъезд пятиэтажного многоквартирного дома. По состоянию на вечер пятницы известно о семи пострадавших и двух погибших.
По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны. Работы будут продолжаться и ночью.

Жуткое ДТП в Благовещенске

В Благовещенске автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе двое детей, погибли. Шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Массовая атака украинских дронов на Ростовскую область

Украинские боевики вновь предприняли массовую атаку беспилотниками на российские регионы. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 дронов над Ростовской областью. Еще 17 БПЛА уничтожены над Крымом, Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями.
В результате атаки в нескольких населенных пунктах Ростовской области пропало электричество, сообщил губернатор Василий Голубев. По предварительной информации, жертв нет.
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Вчера, 20:12
Путин назвал численность российских войск в зоне СВО

В России зафиксировали смерть от конго-крымской лихорадки

Мужчина скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки в больнице дагестанского Кизилюрта. Он был госпитализирован 8 июня с высокой температурой, тошнотой и рвотой. Источником болезни врачи считают укус клеща.

Украине не хватит энергомощностей, чтобы пережить зиму

Оставшихся 50% энергомощностей на Украине не хватит, чтобы пережить зиму, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
С марта половина генерирующих мощностей Украины была выведена из строя. Галущенко подчеркнул, что к ограничениям в электроснабжении жителей Украины приходится прибегать даже летом. По его словам, страна "не может покрыть уничтоженную генерацию за счет импорта".
 
РоссияУкраинаНовостиГлавное за деньШебекино (город в Белгородской области)Владимир Путин (политик)Энергосистема УкраиныБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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00:01Во власти южного циклона: в субботу на Крым обрушатся сильные ливни
00:00Какой сегодня праздник: 15 июня
23:04Главное за день: 14 июня
22:41Главные новости Крыма: 14 июня
22:30Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино
22:21Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
21:59Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
21:47Стоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
21:28Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи
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21:09В Ялте водитель мопеда наехал на инспектора ДПС и сбежал
20:54Путин назвал главный фактор непобедимости России
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20:12Путин назвал численность российских войск в зоне СВО
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