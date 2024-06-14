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В России зафиксирована смерть от конго-крымской лихорадки - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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В России зафиксирована смерть от конго-крымской лихорадки
В России зафиксирована смерть от конго-крымской лихорадки - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В России зафиксирована смерть от конго-крымской лихорадки
Мужчина скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща в больнице Кизилюрта в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T18:34
2024-06-14T18:34
клещи
происшествия
дагестан
здравоохранение в россии
общество
конго-крымская геморрагическая лихорадка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Мужчина скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща в больнице Кизилюрта в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Отмечается, что пациент был госпитализирован 8 июня с высокой температурой, тошнотой и рвотой. Источником болезни врачи считают укус клеща.По данным властей, в Кизилюртовском районе было зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой и один случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом.Опасный вид клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку, обнаружен ранее в нескольких странах Европы. СМИ сообщали об их распространении в Испании, Италии, Германии и Швеции, также появились сообщения о рисках распространении опасных клещей в Подмосковье. Клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным заболеванием на полуострове минимальны, сообщала ранее главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Гафарова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследованиеКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразитьсяУкусил клещ: что делать - инфографика
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РИА Новости Крым
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клещи, происшествия, дагестан, здравоохранение в россии, общество, конго-крымская геморрагическая лихорадка, новости
В России зафиксирована смерть от конго-крымской лихорадки

Случай смерти от конго-крымской лихорадки после укуса клеща зафиксирован в России

18:34 14.06.2024
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Мужчина скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща в больнице Кизилюрта в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Тревожные вести поступают с центральной районной больницы Кизилюрта – скончался пациент с диагнозом конго-крымская геморрагическая лихорадка", - сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что пациент был госпитализирован 8 июня с высокой температурой, тошнотой и рвотой. Источником болезни врачи считают укус клеща.
По данным властей, в Кизилюртовском районе было зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой и один случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Опасный вид клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку, обнаружен ранее в нескольких странах Европы. СМИ сообщали об их распространении в Испании, Италии, Германии и Швеции, также появились сообщения о рисках распространении опасных клещей в Подмосковье.
Клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным заболеванием на полуострове минимальны, сообщала ранее главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Гафарова.
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клещиПроисшествияДагестанЗдравоохранение в РоссииОбществоКонго-крымская геморрагическая лихорадкаНовости
 
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