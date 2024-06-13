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В Севастополе и на Херсонесе учатся отражать атаки диверсантов
В Севастополе и на Херсонесе учатся отражать атаки диверсантов - РИА Новости Крым, 13.06.2024
В Севастополе и на Херсонесе учатся отражать атаки диверсантов
Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в четверг днем, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T12:09
2024-06-13T12:09
2024-06-13T12:11
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учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в четверг днем, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор. И призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причинуВ Феодосии слышна стрельба - что происходитВ Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой
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севастополь, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе и на Херсонесе учатся отражать атаки диверсантов
Тренировки со стрельбой проходят в четверг в разных районах Севастополя - Развожаев
12:09 13.06.2024 (обновлено: 12:11 13.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в четверг днем, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - сообщил он в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, подчеркнул губернатор. И призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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