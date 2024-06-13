https://crimea.ria.ru/20240613/v-sevastopole-i-na-khersonese-uchatsya-otrazhat-ataki-diversantov-1138077184.html

В Севастополе и на Херсонесе учатся отражать атаки диверсантов

В Севастополе и на Херсонесе учатся отражать атаки диверсантов - РИА Новости Крым, 13.06.2024

В Севастополе и на Херсонесе учатся отражать атаки диверсантов

Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в четверг днем, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T12:09

2024-06-13T12:09

2024-06-13T12:11

севастополь

новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в четверг днем, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор. И призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причинуВ Феодосии слышна стрельба - что происходитВ Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой

севастополь

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2024

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севастополь, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)