https://crimea.ria.ru/20240604/v-feodosii-slyshna-strelba---chto-proiskhodit-1137831226.html

В Феодосии слышна стрельба - что происходит

В Феодосии слышна стрельба - что происходит - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Феодосии слышна стрельба - что происходит

В Феодосии во вторник военные проводят учебные стрельбы, предупреждает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T11:22

2024-06-04T11:22

2024-06-04T11:22

феодосия

учения

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник военные проводят учебные стрельбы, предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судовСтрельба днем и ночью: что происходит в НовороссийскеВоенные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко

феодосия

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя