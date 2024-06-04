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В Феодосии слышна стрельба - что происходит
В Феодосии слышна стрельба - что происходит - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Феодосии слышна стрельба - что происходит
В Феодосии во вторник военные проводят учебные стрельбы, предупреждает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T11:22
2024-06-04T11:22
2024-06-04T11:22
феодосия
учения
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник военные проводят учебные стрельбы, предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судовСтрельба днем и ночью: что происходит в НовороссийскеВоенные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии слышна стрельба - что происходит
В Феодосии военные проводят учебные стрельбы