https://crimea.ria.ru/20240613/v-sakskom-rayone-kryma-k-uchastkam-boytsov-svo-podvodyat-elektrichestvo-1138079374.html

В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество

В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество - РИА Новости Крым, 13.06.2024

В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество

В Сакском районе полуострова энергетики приступили к обустройству инфраструктуры для присоединения участков участников СВО к электросети. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T13:44

2024-06-13T13:44

2024-06-13T13:47

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Сакском районе полуострова энергетики приступили к обустройству инфраструктуры для присоединения участков участников СВО к электросети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".Энергетики уже установили три трансформаторные подстанции общей мощностью шесть МВА, проложили больше пяти километров воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ. Работы профинансированы за счет средств регионального бюджета в рамках реализации адресной инвестиционной программы РК.Как уточнили в "Крымэнерго", реализация проекта позволит электрифицировать 676 участков на общей площади более 70 гектаров Лесновского и Молочненского сельских поселений.В ходе работ, которые были выполнены в полном объеме, использовалось современное отечественное электротехническое оборудование – для надежного и безопасного электроснабжения будущих потребителей, добавили на предприятии.Ранее министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что в собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников.В комментарии РИА Новости Крым первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил, что в Крыму и Севастополе продлят программу выделения земли бойцам СВО и борьбу с самостроями. По его словам, на сегодняшний день в очереди на получение участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации.20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024 года. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торгиЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе КрымаИзбегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенностиВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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