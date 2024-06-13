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В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество
В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество - РИА Новости Крым, 13.06.2024
В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество
В Сакском районе полуострова энергетики приступили к обустройству инфраструктуры для присоединения участков участников СВО к электросети. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T13:44
2024-06-13T13:44
2024-06-13T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Сакском районе полуострова энергетики приступили к обустройству инфраструктуры для присоединения участков участников СВО к электросети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".Энергетики уже установили три трансформаторные подстанции общей мощностью шесть МВА, проложили больше пяти километров воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ. Работы профинансированы за счет средств регионального бюджета в рамках реализации адресной инвестиционной программы РК.Как уточнили в "Крымэнерго", реализация проекта позволит электрифицировать 676 участков на общей площади более 70 гектаров Лесновского и Молочненского сельских поселений.В ходе работ, которые были выполнены в полном объеме, использовалось современное отечественное электротехническое оборудование – для надежного и безопасного электроснабжения будущих потребителей, добавили на предприятии.Ранее министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что в собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников.В комментарии РИА Новости Крым первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил, что в Крыму и Севастополе продлят программу выделения земли бойцам СВО и борьбу с самостроями. По его словам, на сегодняшний день в очереди на получение участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации.20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024 года. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торгиЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе КрымаИзбегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенностиВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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сакский район, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, электроэнергия, электросети крыма, крым, лэп
В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество
В Крыму развивается инфраструктура для подсоединения участков участников СВО к электросети
13:44 13.06.2024 (обновлено: 13:47 13.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Сакском районе полуострова энергетики приступили к обустройству инфраструктуры для присоединения участков участников СВО к электросети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".
"ГУП РК "Крымэнерго" совместно с подрядными организациями завершили строительство энергообъектов для технологического присоединения земельных наделов, выделенных под индивидуальную жилищную застройку участникам спецоперации и членам их семей на территории Лесновского и Молочненского сельских поселений Сакского района", – говорится в сообщении.
Энергетики уже установили три трансформаторные подстанции общей мощностью шесть МВА, проложили больше пяти километров воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ. Работы профинансированы за счет средств регионального бюджета в рамках реализации адресной инвестиционной программы РК.
Как уточнили в "Крымэнерго", реализация проекта позволит электрифицировать 676 участков на общей площади более 70 гектаров Лесновского и Молочненского сельских поселений.
В ходе работ, которые были выполнены в полном объеме, использовалось современное отечественное электротехническое оборудование – для надежного и безопасного электроснабжения будущих потребителей, добавили на предприятии.
Ранее министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич рассказала
в эфире радио "Спутник в Крыму"
, что в собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников.
В комментарии РИА Новости Крым
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил,
что в Крыму и Севастополе продлят программу выделения земли бойцам СВО и борьбу с самостроями. По его словам, на сегодняшний день в очереди на получение участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации.
20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий
, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками
земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.
Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены
до 1 ноября 2024 года. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги
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