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Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
В честь празднования Дня России крымские спасатели развернули государственный флаг на четырех вершинах полуострова. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T19:49
2024-06-12T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В честь празднования Дня России крымские спасатели развернули государственный флаг на четырех вершинах полуострова. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Знамя страны установили на вершине горы Северная Демерджи, а также на зубцах горы Ай-Петри, на вершине Бурун-Кая в Качинской долине и у Братской могилы участников Евпаторийского десанта.О том, как отметили праздник в Крыму и Севастополе, мы писали здесь.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России.В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую роль сыграл Крым в отношении к празднованию Дня России в странеОбновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День РоссииВеликая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России
https://crimea.ria.ru/20240612/rossiya-obedinila-plemena-ot-baltiki-do-chernogo-morya--putin-1138051640.html
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крым, мчс крыма, сергей садаклиев, горы, день россии, праздники и памятные даты, новости крыма, патриотическое воспитание
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму

МЧС развернули государственные флаги на вершинах крымских гор в честь Дня России

19:49 12.06.2024
 
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В честь празднования Дня России крымские спасатели развернули государственный флаг на четырех вершинах полуострова. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
Знамя страны установили на вершине горы Северная Демерджи, а также на зубцах горы Ай-Петри, на вершине Бурун-Кая в Качинской долине и у Братской могилы участников Евпаторийского десанта.
"Такая акция по водружению флагов на вершинах крымских гор и в других знаковых местах, находящихся в зонах ответственности спасателей, в День России уже является традицией. Таким образом, спасатели поддерживают дух патриотизма и гордости за свою страну", - написал Садаклиев в Telegram.
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
1 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
2 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
3 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
4 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
5 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
1 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
2 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
3 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
4 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
5 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
О том, как отметили праздник в Крыму и Севастополе, мы писали здесь.
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России.В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
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