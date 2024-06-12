https://crimea.ria.ru/20240612/spasateli-vodruzili-znamya-rossii-na-vershinakh-gor-v-krymu-1138063449.html

Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму

Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму

В честь празднования Дня России крымские спасатели развернули государственный флаг на четырех вершинах полуострова. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T19:49

2024-06-12T19:49

2024-06-12T19:49

крым

мчс крыма

сергей садаклиев

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патриотическое воспитание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В честь празднования Дня России крымские спасатели развернули государственный флаг на четырех вершинах полуострова. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Знамя страны установили на вершине горы Северная Демерджи, а также на зубцах горы Ай-Петри, на вершине Бурун-Кая в Качинской долине и у Братской могилы участников Евпаторийского десанта.О том, как отметили праздник в Крыму и Севастополе, мы писали здесь.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России.В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую роль сыграл Крым в отношении к празднованию Дня России в странеОбновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День РоссииВеликая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России

https://crimea.ria.ru/20240612/rossiya-obedinila-plemena-ot-baltiki-do-chernogo-morya--putin-1138051640.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, сергей садаклиев, горы, день россии, праздники и памятные даты, новости крыма, патриотическое воспитание