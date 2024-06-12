Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
МЧС развернули государственные флаги на вершинах крымских гор в честь Дня России
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В честь празднования Дня России крымские спасатели развернули государственный флаг на четырех вершинах полуострова. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
Знамя страны установили на вершине горы Северная Демерджи, а также на зубцах горы Ай-Петри, на вершине Бурун-Кая в Качинской долине и у Братской могилы участников Евпаторийского десанта.
"Такая акция по водружению флагов на вершинах крымских гор и в других знаковых местах, находящихся в зонах ответственности спасателей, в День России уже является традицией. Таким образом, спасатели поддерживают дух патриотизма и гордости за свою страну", - написал Садаклиев в Telegram.
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
1 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
2 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
3 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
4 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
© ТГ-канал Сергей СадаклиевСпасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
5 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
1 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
2 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
3 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
4 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
5 из 5
Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
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