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Какую роль сыграл Крым в отношении к празднованию Дня России в стране

Какую роль сыграл Крым в отношении к празднованию Дня России в стране - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Какую роль сыграл Крым в отношении к празднованию Дня России в стране

Крымчане, особенно молодежь, считают День России праздничным днем. В республике его отмечали даже в украинские времена. Такую статистику в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T16:31

2024-06-12T16:31

2024-06-12T16:31

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Крым играет важную роль в формировании отношения к празднованию Дня России - социолог Киселева Крым играет важную роль в формировании отношения к празднованию Дня России - социолог Киселева audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Крымчане, особенно молодежь, считают День России праздничным днем. В республике его отмечали даже в украинские времена. Такую статистику в эфире радио "Спутник в Крыму" привела руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент КФУ, социолог Наталья Киселева.Гостья эфира напомнила, что Крым еще в составе Украины праздновал этот день - присоединялись к этому и жители восточной Украины – регионов, которые теперь возвращены в состав РФ. Для них это была возможность обозначить свою российскую принадлежность.При этом она подчеркнула, что у праздника своя предыстория. Он был провозглашен после декларации о государственном суверенитете РСФСР. Именно поэтому воспринимается разными поколениями по-разному, продолжает социолог."Для молодежи это праздник. Люди старшего возраста часто относятся с определенной долей негатива к этой дате, поскольку связывают его с распадом СССР", - объясняет Киселева. А также напоминает, что в первые годы праздник позиционировался как "День независимости России", и это противоречило истории государства, которое никогда не являлось чьей-либо колонией, в отличие, например, от территорий США или африканских стран, где такое название праздника естественно по историческим причинам."Россия и страны-бывшие союзные республики колониями никогда не были, в составе СССР они только развивались. Колониальная же политика - выкачивание и геноцид, как это было с английскими, французскими колониям, с теми же США", - поясняет она.Переименование праздника, по мнению политолога, тоже во многом поспособствовало росту его популярности среди граждан страны, и здесь есть прямая связь с восстановлением суверенитета России."Если мы посмотрим социологическую динамику опросов об отношении к этому дню, увеличивается доля людей, считающих День России праздником. Сегодня это большинство. И сегодня день России - праздник государства, праздник достижений Отечества", - поясняет она.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Читайте также на РИА Новости Крым:Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем РоссииКак русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в РоссиюРусский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20240612/rossiya-obedinila-plemena-ot-baltiki-do-chernogo-morya--putin-1138051640.html

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