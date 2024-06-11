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Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году

Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году

Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат субсидии из федерального бюджета на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T19:37

2024-06-11T19:37

2024-06-11T19:37

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ГЕНИЧЕСК, 11 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат субсидии из федерального бюджета на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Санал Адьяев."На поддержку аграрного сектора предусмотрено 1,3 миллиарда рублей субсидий", – сказал руководитель ведомства.В частности, предусмотрены субсидии на сохранение рабочих мест в сфере мясного животноводства в размере 9 тысяч рублей на каждого работника, на производство молока (10 рублей за 1 кг), на поддержку производителей картофеля (2,2 тыс. рублей за тонну) и овощей (1,7 тыс. рублей за тонну).Кроме того, по словам Адьяева, предусмотрены компенсация части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий в размере 5 тысяч рублей за тонну и субсидия на проведение агротехнических работ (3,5 тыс. рублей на 1 га).Также аграрии Херсонской области могут оформить льготные кредиты в размере до 100 миллионов рублей на срок до одного года со ставкой от 0,1% до 3% годовых.В то же время министр обратил внимание на наличие проблем со сроками поставки запчастей на импортную сельхозтехнику. По его словам, на некоторые виды запчастей срок поставки может составлять около месяца.Говоря о перспективах восстановления отрасли животноводства, министр констатировал, что до возвращения Херсонской области в состав РФ эта отрасль в регионе находилась в состоянии стагнации. Так, численность сельскохозяйственных животных за последние 30 лет сократилась на 90%."Восстановления такой сферы как животноводство – процесс длительный, начиная с создания кормовой базы и подготовки профильных специалистов, заканчивая поиском инвесторов и наращиванием рынков сбыта. Увеличение поголовья планируется в основном в организованном секторе сельского хозяйства", – заключил он.Врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова ранее сообщила, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей, из которых 120 миллионов уже перечислили сельхозтоваропроизводителям.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрдКак работает господдержка рыболовства в Крыму и СевастополеНовые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса

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урожай, новости, господдержка, субсидии, сельское хозяйство, херсонская область, федеральный бюджет