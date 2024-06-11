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Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году
Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году
Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат субсидии из федерального бюджета на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T19:37
2024-06-11T19:37
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сельское хозяйство
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат субсидии из федерального бюджета на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Санал Адьяев."На поддержку аграрного сектора предусмотрено 1,3 миллиарда рублей субсидий", – сказал руководитель ведомства.В частности, предусмотрены субсидии на сохранение рабочих мест в сфере мясного животноводства в размере 9 тысяч рублей на каждого работника, на производство молока (10 рублей за 1 кг), на поддержку производителей картофеля (2,2 тыс. рублей за тонну) и овощей (1,7 тыс. рублей за тонну).Кроме того, по словам Адьяева, предусмотрены компенсация части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий в размере 5 тысяч рублей за тонну и субсидия на проведение агротехнических работ (3,5 тыс. рублей на 1 га).Также аграрии Херсонской области могут оформить льготные кредиты в размере до 100 миллионов рублей на срок до одного года со ставкой от 0,1% до 3% годовых.В то же время министр обратил внимание на наличие проблем со сроками поставки запчастей на импортную сельхозтехнику. По его словам, на некоторые виды запчастей срок поставки может составлять около месяца.Говоря о перспективах восстановления отрасли животноводства, министр констатировал, что до возвращения Херсонской области в состав РФ эта отрасль в регионе находилась в состоянии стагнации. Так, численность сельскохозяйственных животных за последние 30 лет сократилась на 90%."Восстановления такой сферы как животноводство – процесс длительный, начиная с создания кормовой базы и подготовки профильных специалистов, заканчивая поиском инвесторов и наращиванием рынков сбыта. Увеличение поголовья планируется в основном в организованном секторе сельского хозяйства", – заключил он.Врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова ранее сообщила, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей, из которых 120 миллионов уже перечислили сельхозтоваропроизводителям.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрдКак работает господдержка рыболовства в Крыму и СевастополеНовые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса
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урожай, новости, господдержка, субсидии, сельское хозяйство, херсонская область, федеральный бюджет
Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году

Субсидии на 1,3 миллиарда рублей получат в этом году аграрии Херсонской области

19:37 11.06.2024
 
© Минсельхоз КрымаУборка риса
Уборка риса
© Минсельхоз Крыма
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат субсидии из федерального бюджета на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Санал Адьяев.
"На поддержку аграрного сектора предусмотрено 1,3 миллиарда рублей субсидий", – сказал руководитель ведомства.
В частности, предусмотрены субсидии на сохранение рабочих мест в сфере мясного животноводства в размере 9 тысяч рублей на каждого работника, на производство молока (10 рублей за 1 кг), на поддержку производителей картофеля (2,2 тыс. рублей за тонну) и овощей (1,7 тыс. рублей за тонну).
Кроме того, по словам Адьяева, предусмотрены компенсация части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий в размере 5 тысяч рублей за тонну и субсидия на проведение агротехнических работ (3,5 тыс. рублей на 1 га).
Также аграрии Херсонской области могут оформить льготные кредиты в размере до 100 миллионов рублей на срок до одного года со ставкой от 0,1% до 3% годовых.
В то же время министр обратил внимание на наличие проблем со сроками поставки запчастей на импортную сельхозтехнику. По его словам, на некоторые виды запчастей срок поставки может составлять около месяца.

"Министерством была проведена работа с крупнейшими поставщиками и производителями отечественной сельхозтехники, в результате чего практически все они представлены на территории нашего края. Проработаны и реализованы различные программы предоставления техники поставщиками, такие как лизинг, кредитование и прочие", – отметил Адьяев.

Говоря о перспективах восстановления отрасли животноводства, министр констатировал, что до возвращения Херсонской области в состав РФ эта отрасль в регионе находилась в состоянии стагнации. Так, численность сельскохозяйственных животных за последние 30 лет сократилась на 90%.
"Восстановления такой сферы как животноводство – процесс длительный, начиная с создания кормовой базы и подготовки профильных специалистов, заканчивая поиском инвесторов и наращиванием рынков сбыта. Увеличение поголовья планируется в основном в организованном секторе сельского хозяйства", – заключил он.
Врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова ранее сообщила, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей, из которых 120 миллионов уже перечислили сельхозтоваропроизводителям.
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