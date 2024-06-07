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Главные новости Крыма: 7 июня

Главные новости Крыма: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Главные новости Крыма: 7 июня

У берегов полуострова уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей. В поселке Ленино... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T23:05

2024-06-07T23:05

2024-06-07T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. У берегов полуострова уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей. В поселке Ленино тушат полигон ТКО. В Крыму назначен новый министр ЖКХ. Севастополь стал третьим в ЮФО в рейтинге инвестиционного климата, а Крым занял 5 место. В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей. На ПМЭФ презентовали новый музейный комплекс "Херсонес Таврический". В Крыму в выходные местами ожидается до 37 градусов тепла – ФОБОС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВМС Украины попытались атаковать КрымМорская авиация ЧФ РФ уничтожила в пятницу три украинских безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в направлении Крыма.Ранее в пятницу в акватории Черного моря были выявлены два безэкипажных катера ВСУ, взявшие курс на Крым. Обе цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации.Выигран иск об энергоблокадеАрбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Пожар на полигоне ТКОПрокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием полигона ТКО в поселке Ленино, сообщает пресс-служба ведомства."7 июня 2024 года на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание. Силами коммунальных служб проводятся мероприятия по локализации и ликвидации пожара", - говорится в сообщении.Новое назначение в ЖКХМаксим Новик назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов."Назначить Новика Максима Владимировича на государственную должность, замещаемую на профессиональной основе, – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – сказано в документе.Инвесторы полюбили СевастопольСевастополь поднялся с четвертого на третье место среди субъектов Южного федерального округа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Национальный рейтинг был представлен на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив, уточнил он.Также Развожаев сообщил, что в Севастополе, в районе 6-го километра Балаклавского шоссе, будет построен новый микрорайон с социальной инфраструктурой.Крым в лидерах по инвестиционной привлекательностиКрым вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, лучшие регионы попадают в рейтинг, если соответствуют 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства."Крым сохраняет статус одного из самых инвестиционно-привлекательных российских регионов. По итогам года республика заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, ключевом рейтинге нашей страны", - написал в своем Telegram-канале Аксенов."Херсонес Таврический" оказался на ПМЭФВ рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентован историко-археологический парк Новый Херсонес, открытие которого запланировано на июль этого года. Мероприятие состоялось в третий день форума на стенде города-героя Севастополя."Ориентировочно в конце июля, состоится грандиозное событие для Севастополя, всей нашей страны, да и всего мира – открытие историко-археологического парка Новый Херсонес. Мы долго шли к этому событию. Было много сделано, чтобы этот проект состоялся", – сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Вода Крыма" прощает должниковПредприятие "Вода Крыма" готово простить должникам начисленные пени, однако при условии оплаты основного долга."В период с 05 июня по 31 августа ГУП РК "Вода Крыма" будет проводить акцию "Оплати долги - простим пени!". Она доступна для абонентов – физических лиц. Вы можете принять участие в данной акции и получить возможность полностью погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения без оплаты пеней", - говорится в сообщении пресс-службы компании.Ремонт дороги Таврида-ЗаветноеУчасток дороги Таврида – Заветное в Крыму ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает республиканская Служба автомобильных дорог."Ведутся ремонтные работы участка дороги общего пользования межмуниципального значения Таврида−Заветное протяженностью около 10 км", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.Осторожно: аномальная жара в КрымуАномальная жара в Крыму сохранится в ближайшие выходные, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."С субботу будет преобладать солнечная сухая погода. Ветер переменный, слабый. Ночью не прохладнее +15…20, днем + 28..+33", - прогнозирует Тишковец.

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https://crimea.ria.ru/20240607/vladimir-mashkov-nazval-svoe-lyubimoe-mesto-v-krymu-1137937355.html

https://crimea.ria.ru/20240607/eks-premer-rf-prizval-priglasit-yunesko-v-novyy-khersones-1137938874.html

https://crimea.ria.ru/20240607/v-simferopole-na-vsekh-ulitsakh-uberut-beskhoznye-provoda-so-stolbov-1137948568.html

https://crimea.ria.ru/20240607/skorostnoy-rezhim-na-doroge-iz-sevastopolya-v-inkerman-i-bakhchisaray-izmenen-1137953091.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости крыма, общество, севастополь