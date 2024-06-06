https://crimea.ria.ru/20240606/glavnye-novosti-kryma-6-iyunya-1137922104.html

Главные новости Крыма: 6 июня

Главные новости Крыма: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Главные новости Крыма: 6 июня

Над Крымом ночью на 6 июня сбили 13 беспилотников ВСУ. На полуострове прогнозируют аномально жаркое лето. На Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T22:16

2024-06-06T22:16

2024-06-06T22:16

главное за день

новости крыма

сергей аксенов

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

погода

погода в крыму

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью на 6 июня сбили 13 беспилотников ВСУ. На полуострове прогнозируют аномально жаркое лето. На Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма спасли четверых детей. Назначен новый руководитель "Воды Крыма". Под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов. Крым и новые регионы планируют объединить в новый федеральный округ. В республике стартовала уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУСредствами ПВО была отражена очередная атака украинских боевиков на Крым, а также Белгородскую и Ростовскую области. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении.Аномальное лето в КрымуЭтим летом в Крыму ожидаются особенно высокие температуры, что связано с природным явлением Эль-Ниньо. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".Он объяснил, что Эль-Ниньо вызван существенным повышением температуры воды на востоке экваториальной части Тихого океана.На Тайганском водохранилище спасли детейЧетыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев.Сигнал о том, что несовершеннолетние находятся далеко от берега на островке и не могут самостоятельно вернуться, поступил спасателям накануне в 19:20. К месту вызова оперативно направилась дежурная смена белогорского отряда "КРЫМ-СПАС"."Спасатели при помощи плавсредства добрались до них, эвакуировали на берег и передали родственникам, которым предстоит выяснить причины происшествия", - сообщил министр.Назначен новый руководитель "Воды Крыма"Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма", сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Новым руководителем ГУП РК "Вода Крыма" будет назначен Кузнецов Андрей Анатольевич, ранее занимавший должность директора евпаторийского филиала предприятия", - написал он вTelegram-канале.В Крыму национализируют объекты украинских олигарховВ Крыму продолжают работу по выявлению имущества, которым владеют недружественно настроенные в отношении России украинские бизнесмены. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Основная часть этой работы уже проделана. Предприятия, которыми по явным и очевидным признакам владели спонсоры террористического режима в Киеве, национализированы. Но работа по их выявлению продолжается. Сейчас комиссия выявляет те предприятия, где очень много разных аффилированных юридических и физических лиц. Их владельцы пытаются спрятать эти активы, но они будут выявлены", – сказал Константинов.Крым и новые регионы России хотят объединитьВ состав нового федерального округа, который планируют создать в ближайшее время, войдут четыре новых региона России и Крым. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", – сказал Балицкий РИА Новости.По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.В Крыму началась жатваКрым один из первых в ЮФО приступил к уборке зерновых и зернобобовых культур. В этом году она пройдет на площади более 550 тысяч гектаров, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.По его словам, к уборочной компании предполагается привлечь порядка 1400 единиц зерноуборочной техники. Средняя нагрузка на один зерноуборочный комбайн составит порядка 400 гектаров, что вдвое ниже, чем может выдержать современная техника. Уборка продлится около 40 дней.

https://crimea.ria.ru/20240606/aksenov-dal-chestnyy-otvet-o-bezopasnosti-otdykha-v-krymu-1137904299.html

https://crimea.ria.ru/20240606/dvukh-krymchan-osudili-za-podgotovku-terakta-v-pravoslavnom-khrame-1137906671.html

https://crimea.ria.ru/20240606/aksenov-otsenil-situatsiyu-s-kachestvom-meditsiny-v-krymu-1137907375.html

https://crimea.ria.ru/20240606/meditsinskaya-diagnostika-v-krymu-stanet-dostupnee--vlasti-1137907567.html

https://crimea.ria.ru/20240606/nebyvalaya-zhara-v-krymu-kak-okhlazhdayut-zhivotnykh-v-safari-parke-1137918139.html

https://crimea.ria.ru/20240606/trilliony-rubley-v-krymu-schitayut-uscherb-ot-blokad-so-storony-kieva-1137918515.html

https://crimea.ria.ru/20240606/proekt-igornoy-zony-v-krymu-budet-realizovan--vlasti-regiona-1137918058.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, сергей аксенов, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, погода, погода в крыму, атаки всу на крым