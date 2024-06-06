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Главные новости Крыма: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Главные новости Крыма: 6 июня
Главные новости Крыма: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Главные новости Крыма: 6 июня
Над Крымом ночью на 6 июня сбили 13 беспилотников ВСУ. На полуострове прогнозируют аномально жаркое лето. На Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T22:16
2024-06-06T22:16
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью на 6 июня сбили 13 беспилотников ВСУ. На полуострове прогнозируют аномально жаркое лето. На Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма спасли четверых детей. Назначен новый руководитель "Воды Крыма". Под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов. Крым и новые регионы планируют объединить в новый федеральный округ. В республике стартовала уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУСредствами ПВО была отражена очередная атака украинских боевиков на Крым, а также Белгородскую и Ростовскую области. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении.Аномальное лето в КрымуЭтим летом в Крыму ожидаются особенно высокие температуры, что связано с природным явлением Эль-Ниньо. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".Он объяснил, что Эль-Ниньо вызван существенным повышением температуры воды на востоке экваториальной части Тихого океана.На Тайганском водохранилище спасли детейЧетыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев.Сигнал о том, что несовершеннолетние находятся далеко от берега на островке и не могут самостоятельно вернуться, поступил спасателям накануне в 19:20. К месту вызова оперативно направилась дежурная смена белогорского отряда "КРЫМ-СПАС"."Спасатели при помощи плавсредства добрались до них, эвакуировали на берег и передали родственникам, которым предстоит выяснить причины происшествия", - сообщил министр.Назначен новый руководитель "Воды Крыма"Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма", сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Новым руководителем ГУП РК "Вода Крыма" будет назначен Кузнецов Андрей Анатольевич, ранее занимавший должность директора евпаторийского филиала предприятия", - написал он вTelegram-канале.В Крыму национализируют объекты украинских олигарховВ Крыму продолжают работу по выявлению имущества, которым владеют недружественно настроенные в отношении России украинские бизнесмены. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Основная часть этой работы уже проделана. Предприятия, которыми по явным и очевидным признакам владели спонсоры террористического режима в Киеве, национализированы. Но работа по их выявлению продолжается. Сейчас комиссия выявляет те предприятия, где очень много разных аффилированных юридических и физических лиц. Их владельцы пытаются спрятать эти активы, но они будут выявлены", – сказал Константинов.Крым и новые регионы России хотят объединитьВ состав нового федерального округа, который планируют создать в ближайшее время, войдут четыре новых региона России и Крым. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", – сказал Балицкий РИА Новости.По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.В Крыму началась жатваКрым один из первых в ЮФО приступил к уборке зерновых и зернобобовых культур. В этом году она пройдет на площади более 550 тысяч гектаров, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.По его словам, к уборочной компании предполагается привлечь порядка 1400 единиц зерноуборочной техники. Средняя нагрузка на один зерноуборочный комбайн составит порядка 400 гектаров, что вдвое ниже, чем может выдержать современная техника. Уборка продлится около 40 дней.
https://crimea.ria.ru/20240606/aksenov-dal-chestnyy-otvet-o-bezopasnosti-otdykha-v-krymu-1137904299.html
https://crimea.ria.ru/20240606/dvukh-krymchan-osudili-za-podgotovku-terakta-v-pravoslavnom-khrame-1137906671.html
https://crimea.ria.ru/20240606/aksenov-otsenil-situatsiyu-s-kachestvom-meditsiny-v-krymu-1137907375.html
https://crimea.ria.ru/20240606/meditsinskaya-diagnostika-v-krymu-stanet-dostupnee--vlasti-1137907567.html
https://crimea.ria.ru/20240606/nebyvalaya-zhara-v-krymu-kak-okhlazhdayut-zhivotnykh-v-safari-parke-1137918139.html
https://crimea.ria.ru/20240606/trilliony-rubley-v-krymu-schitayut-uscherb-ot-blokad-so-storony-kieva-1137918515.html
https://crimea.ria.ru/20240606/proekt-igornoy-zony-v-krymu-budet-realizovan--vlasti-regiona-1137918058.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, сергей аксенов, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, погода, погода в крыму, атаки всу на крым
Главные новости Крыма: 6 июня

Новости Крыма: главные события и заявления четверг, 6 июня

22:16 06.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью на 6 июня сбили 13 беспилотников ВСУ. На полуострове прогнозируют аномально жаркое лето. На Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма спасли четверых детей. Назначен новый руководитель "Воды Крыма". Под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов. Крым и новые регионы планируют объединить в новый федеральный округ. В республике стартовала уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Над Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУ

Средствами ПВО была отражена очередная атака украинских боевиков на Крым, а также Белгородскую и Ростовскую области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении.
Судак - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
12:49
Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

Аномальное лето в Крыму

Этим летом в Крыму ожидаются особенно высокие температуры, что связано с природным явлением Эль-Ниньо. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".
"Эль-Ниньо, которое началось год назад, в мае-июне 2023 года, было настолько сильным, что влияние его распространилось далеко за пределы экватора и тропиков. Сейчас температура в умеренных широтах экстремально высокая. И влияние его продолжается", - сказал Роман Вильфанд.
Он объяснил, что Эль-Ниньо вызван существенным повышением температуры воды на востоке экваториальной части Тихого океана.
Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
14:04
Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

На Тайганском водохранилище спасли детей

Четыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев.
Сигнал о том, что несовершеннолетние находятся далеко от берега на островке и не могут самостоятельно вернуться, поступил спасателям накануне в 19:20. К месту вызова оперативно направилась дежурная смена белогорского отряда "КРЫМ-СПАС".
"Спасатели при помощи плавсредства добрались до них, эвакуировали на берег и передали родственникам, которым предстоит выяснить причины происшествия", - сообщил министр.
Врач-хирург за пультом робота-хирурга нового поколения - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
14:57
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Назначен новый руководитель "Воды Крыма"

Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма", сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Новым руководителем ГУП РК "Вода Крыма" будет назначен Кузнецов Андрей Анатольевич, ранее занимавший должность директора евпаторийского филиала предприятия", - написал он вTelegram-канале.
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17:11
Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти

В Крыму национализируют объекты украинских олигархов

В Крыму продолжают работу по выявлению имущества, которым владеют недружественно настроенные в отношении России украинские бизнесмены. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Основная часть этой работы уже проделана. Предприятия, которыми по явным и очевидным признакам владели спонсоры террористического режима в Киеве, национализированы. Но работа по их выявлению продолжается. Сейчас комиссия выявляет те предприятия, где очень много разных аффилированных юридических и физических лиц. Их владельцы пытаются спрятать эти активы, но они будут выявлены", – сказал Константинов.
Парк львов Тайган - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
19:28Радио "Спутник в Крыму"
Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке

Крым и новые регионы России хотят объединить

В состав нового федерального округа, который планируют создать в ближайшее время, войдут четыре новых региона России и Крым. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", – сказал Балицкий РИА Новости.
По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.
Транспортная блокада - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
20:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева

В Крыму началась жатва

Крым один из первых в ЮФО приступил к уборке зерновых и зернобобовых культур. В этом году она пройдет на площади более 550 тысяч гектаров, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.
По его словам, к уборочной компании предполагается привлечь порядка 1400 единиц зерноуборочной техники. Средняя нагрузка на один зерноуборочный комбайн составит порядка 400 гектаров, что вдвое ниже, чем может выдержать современная техника. Уборка продлится около 40 дней.
Казино - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
20:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона
 
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Заголовок открываемого материала
22:16Главные новости Крыма: 6 июня
22:06Франция разрешает Киеву бить по России и даст истребители - Макрон
21:59Российские боевые корабли идут на Кубу
21:58Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию
21:51Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах
21:37Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц
21:27Атаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву
21:01Внеплановые военные учения начались в Новороссийске
20:52Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано
20:38Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона
20:26В Севастополе флот проводит учения
20:20Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС
20:02Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
19:45Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
19:28Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке
19:15В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
19:01Почему Украина усилила атаки на Крым
18:41Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год
18:28Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва
18:06В Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулем
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