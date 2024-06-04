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Высокоскоростные железные дороги продлят до новых регионов России
Высокоскоростные железные дороги продлят до новых регионов России - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Высокоскоростные железные дороги продлят до новых регионов России
Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей к новым регионам прорабатывает Минтранс. Об этом со ссылкой на заявление главы ведомства Романа... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T13:32
2024-06-04T13:32
2024-06-04T13:32
минтранс россии
роман старовойт
российские железные дороги (ржд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей к новым регионам прорабатывает Минтранс. Об этом со ссылкой на заявление главы ведомства Романа Старовойта пишет РИА Новости.Министр отметил, что в качестве пилотного реализуется проект высокоскоростной линии от Санкт-Петербурга до Москвы.Ранее администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка сообщил, что в Херсонской области планируется строительство железнодорожной ветки в Скадовск.Замглавы РЖД Александр Батюк в свою очередь сообщил, что до конца года новые регионы получат 11 миллиардов рублей на восстановление железнодорожной инфраструктуры. Планируется восстановить разрушенные депо и контактную сеть, отремонтировать пути. В 2023 году на восстановление и обслуживание железнодорожной инфраструктуры в новых регионах направлено 9,6 млрд рублей.Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало больше продукции из Херсонской области – Россельхознадзор59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФАльтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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минтранс россии, роман старовойт, российские железные дороги (ржд), железные дороги новороссии, железная дорога, транспорт, логистика, новости
Высокоскоростные железные дороги продлят до новых регионов России
Минтранс России прорабатывает строительство скоростных железных дорог к новым регионам