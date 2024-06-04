https://crimea.ria.ru/20240604/vysokoskorostnye-zheleznye-dorogi-prodlyat-do-novykh-regionov-rossii-1137837491.html

Высокоскоростные железные дороги продлят до новых регионов России

Высокоскоростные железные дороги продлят до новых регионов России - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Высокоскоростные железные дороги продлят до новых регионов России

Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей к новым регионам прорабатывает Минтранс. Об этом со ссылкой на заявление главы ведомства Романа... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T13:32

2024-06-04T13:32

2024-06-04T13:32

минтранс россии

роман старовойт

российские железные дороги (ржд)

железные дороги новороссии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей к новым регионам прорабатывает Минтранс. Об этом со ссылкой на заявление главы ведомства Романа Старовойта пишет РИА Новости.Министр отметил, что в качестве пилотного реализуется проект высокоскоростной линии от Санкт-Петербурга до Москвы.Ранее администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка сообщил, что в Херсонской области планируется строительство железнодорожной ветки в Скадовск.Замглавы РЖД Александр Батюк в свою очередь сообщил, что до конца года новые регионы получат 11 миллиардов рублей на восстановление железнодорожной инфраструктуры. Планируется восстановить разрушенные депо и контактную сеть, отремонтировать пути. В 2023 году на восстановление и обслуживание железнодорожной инфраструктуры в новых регионах направлено 9,6 млрд рублей.Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало больше продукции из Херсонской области – Россельхознадзор59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФАльтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, роман старовойт, российские железные дороги (ржд), железные дороги новороссии, железная дорога, транспорт, логистика, новости