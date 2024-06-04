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В Ростове засуха – введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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В Ростове засуха – введен режим повышенной готовности
В Ростове засуха – введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Ростове засуха – введен режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения засухи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T17:40
2024-06-04T17:40
василий голубев
ростовская область
новости
природа
засуха
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения засухи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.В мае ростовские аграрии понесли большие убытки по причине заморозков. Наступившая в начале лета жара может полностью загубить посевы."Поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур", – написал губернатор.В Крыму фермеры также могут пострадать от жары. Как проинформировала врио главы Минсельхоза РК Алиме Зарединова, около восьми тысяч гектаров на полуострове уже списано по причине засухи, уборки там производиться на будет. Директор крупного аграрного предприятия в степной зоне республики Сергей Романченко сообщил РИА Новости Крым, что посевы значительно пострадали от засухи. Дождей в степных районах не было уже более двух месяцев.Федеральный режим ЧС по причине заморозков планирует ввести Минсельхоз РФ. Сроки его действия пока не определены. Кроме того, министерство обратится с запросом к правительству РФ о компенсации ущерба от заморозков по плодовым культурам.Читайте также на РИА Новости Крым:Недобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит водыЧто стало причиной раннего старта уборочной кампании в КрымуВ Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы
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РИА Новости Крым
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василий голубев, ростовская область, новости, природа, засуха
В Ростове засуха – введен режим повышенной готовности

В Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за засухи

17:40 04.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения засухи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12:00 4 июня. Подписал соответствующее распоряжение", – говорится в сообщении.

В мае ростовские аграрии понесли большие убытки по причине заморозков. Наступившая в начале лета жара может полностью загубить посевы.
"Поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур", – написал губернатор.
В Крыму фермеры также могут пострадать от жары. Как проинформировала врио главы Минсельхоза РК Алиме Зарединова, около восьми тысяч гектаров на полуострове уже списано по причине засухи, уборки там производиться на будет. Директор крупного аграрного предприятия в степной зоне республики Сергей Романченко сообщил РИА Новости Крым, что посевы значительно пострадали от засухи. Дождей в степных районах не было уже более двух месяцев.
Федеральный режим ЧС по причине заморозков планирует ввести Минсельхоз РФ. Сроки его действия пока не определены. Кроме того, министерство обратится с запросом к правительству РФ о компенсации ущерба от заморозков по плодовым культурам.
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Василий ГолубевРостовская областьНовостиПриродаЗасуха
 
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