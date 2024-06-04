https://crimea.ria.ru/20240604/festival-velikoe-russkoe-slovo-mog-obedinit-ukrainu--konstantinov-1137845353.html

Фестиваль "Великое русское слово" мог объединить Украину – Константинов

Фестиваль "Великое русское слово" мог объединить Украину – Константинов - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Фестиваль "Великое русское слово" мог объединить Украину – Константинов

Крымская весна 2014 года во многом стала возможна благодаря фестивалю "Великое русское слово". На протяжении многих лет его организаторы, участники и гости... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T17:00

2024-06-04T17:00

2024-06-04T17:00

владимир константинов

международный фестиваль "великое русское слово"

русский язык

украина

крымская весна

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Крымская весна 2014 года во многом стала возможна благодаря фестивалю "Великое русское слово". На протяжении многих лет его организаторы, участники и гости боролись за права русскоязычного населения Крыма. Об этом в ходе заседания Ливадийского клуба заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.По его словам, на площадке фестиваля впервые поднимались вопросы, актуальность которых подтвердило время. Это проблема сохранения чистоты русского языка, его защиты от англицизмов, проблемы сохранения русской культуры, русской цивилизации."До 2014 года на его площадке мы пытались "сшить" Украину по горизонтали. Но Киев слышать нас не хотел, а регионы были парализованы, запуганы разного толка нацистами. Таким был закат Украины", - написал Константинов.Сегодня пред русским народом возникают новые вызовы. Он должен избавляться от "европейничания" - бездумного подражания Западу, считает спикер парламента Крыма."В условиях открытого противостояния с Западом, которое мы переживаем сейчас, у русского народа появилось историческое право на реализацию своей цивилизационности. Это очень сложный вопрос, но его решение обеспечит нашей стране, всему Русскому миру достойное будущее", - подытожил он.3 июня в Крыму состоялось торжественное открытие XVII Международного фестиваля "Великое русское слово". Его участники возложили цветы к памятнику великого русского поэта А.С. Пушкина в Симферополе.С учетом требований безопасности мероприятия фестиваля в этом году проходят в закрытом формате. 12 июня он завершится традиционным празднованием Дня России.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский мир нуждается в защите любыми способами - АксеновНа Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине

https://crimea.ria.ru/20240604/kak-russkiy-yazyk-vernul-krym-i-drugie-regiony-iz-ukrainy-v-rossiyu-1137824184.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, международный фестиваль "великое русское слово", русский язык, украина, крымская весна, новости крыма, крым